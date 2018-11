L’intent-based networking di Cisco porta il wireless ovunque

La famiglia di switch Catalyst ampliata rende disponibile l’intent-based alle implementazioni wireless e ai clienti mid-market

Cisco ha annunciato di aver ampliato il rinomato portfolio Catalyst per tutti gli accessi, incluse le filiali, le reti wired e wireless.

Introdotta oltre vent’anni fa, la famiglia di switch Catalyst è conosciuta per aver spinto la rete oltre i sui limiti. L’anno scorso, gli switch Cisco Catalyst 9000 hanno sposato nuovamente l’asticella, offrendo una rete più intelligente, più semplice e più sicura a un incredibile numero di clienti.

Obiettivo dichiarato: fornire all’IT gli strumenti necessari per automatizzare e avere visibilità end-to-end della rete.

Da qui un portfolio ampliato che, con Catalyst 9000, permette ai clienti di fare tutto ciò non solo per le reti wired ma anche per le implementazioni wireless e nelle filiali.

Nello specifico, queste reti moderne “catturano” l’intento di business e lo convertono in policy di rete. In questo modo la rete può essere configurata automaticamente in pochi minuti, con la certezza che tutto avvenga correttamente.

I nuovi prodotti Catalyst

La Serie Cisco Catalyst 9000 è stata creata ex novo per l’intent-based networking. Gira su un unico sistema operativo aperto e programmabile che potenzia tutti i prodotti per l’accesso e WAN. Ciò permette ai clienti Cisco di beneficiare delle nuove innovazioni software rapidamente, di semplificare le operation IT e di ridurre i costi. Un unico controller software automatizza l’intera rete, mentre ASIC programmabili forniscono una protezione degli investimenti senza precedenti. E la sicurezza è integrata in tutta la rete.

Estendendo la famiglia Catalyst 9000 alle implementazioni wireless e ai clienti mid-market, Cisco porta un numero sempre maggiore di clienti in questa nuova era del networking.

In particolare, i nuovi prodotti includono: