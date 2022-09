Matteo Cani è il nuovo Sales Manager di EikonTech per l’Italia

EikonTech, società che offre a clienti e trading desk una gamma di soluzioni per il programmatic advertising tra cui la DSP di Zeta (ex Rocket Fuel/Sizmek), ha annunciato la nomina di Matteo Cani a Sales Manager per l’Italia.

In questo ruolo, Matteo Cani si occuperà di sviluppare le relazioni con i clienti diretti dell’azienda e di costruire i rapporti con le agenzie media del panorama italiano.

Matteo Cani approda in EikonTech dopo alcune esperienze in agenzie di comunicazione come Concreta Comunicazioni, dove lavorava a supporto dei clienti nell’ideazione, creazione e gestione delle manifestazioni a premio. Cani nel suo percorso professionale si è occupato di campagne promozionali a 360°, sia a livello italiano che internazionale. Ha seguito i progetti affidatigli fin dalle prime fasi: dallo studio di fattibilità e compliance normativa, per arrivare alla realizzazione delle campagne di marketing in toto, inclusa la creazione dei materiali di comunicazione e consulenza sullo sviluppo software multipiattaforma Web, Social, messaggistica SMS/WhatsApp.

“Siamo orgogliosi di far crescere il nostro team con nuove risorse e Matteo, grazie alle sue conoscenze del mercato e capacità nel settore, potrà contribuire a supportare gli attuali clienti e costruire relazioni con nuovi potenziali contatti, sfruttando le sue competenze e conoscenze sviluppate sul campo”, ha commentato Giuseppe Astorino, Sales Director di EikonTech.

L’arrivo di Matteo Cani in azienda, in qualità di Sales Manager, apre nuove prospettive e opportunità di crescita per EikonTech e permetterà di consolidare i rapporti con le agenzie media e gli stakeholder. Cani avrà quindi un ruolo strategico e risponderà direttamente a Giuseppe Astorino, Sales Director di EikonTech.

“Sono felice di poter contribuire al consolidamento in Italia di EikonTech, azienda che sicuramente saprà offrirmi nuove opportunità di crescita professionale e un ambiente stimolante e in continua evoluzione”, ha dichiarato Cani.