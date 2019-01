La Smart Home di Netgear premiata al CES di Las Vegas

CES 2019 Innovation Awards Honoree per Meural Generation 3.0 Smart Canvas

Meural Generation 3.0 Smart Canvas, l’ultima novità Netgear introdotta sul portfolio Meural, realtà acquisita lo scorso agosto, è stata premiata con il CES 2019 Innovation Awards Honoree, di scena a Las Vegas.

Si tratta dell’ultimo riconoscimento per o specialista nella fornitura di soluzioni di networking dedicate alle moderne smart home e PMI che, in Nevada, ha svelato la terza generazione del Canvas Meural, la prima prodotta dopo l’acquisizione.

L’arte visiva nella vita di tutti i giorni

Sotto la guida di Netgear, Meural Generation 3.0 porta con sé un ventaglio di miglioramenti sotto il profilo hardware, software e contenuti.

Meural sarà disponibile in quattro varianti di cornice e in due dimensioni: l’ammiraglia da 27 pollici e una di dimensioni più contenute da 21.5 pollici. Grazie all’hardware dal segno distintivo della cornice artistica e una sterminata libreria di oltre 30.000 immagini museali, artistiche e contenuti forniti da partner in tutto il mondo, Meural offre l’opportunità di portare l’arte visiva nella vita di tutti i giorni.

Ma il nuovo riconoscimento da parte dell’autorevole Consumer Technology Association for Innovation per il design e l’ingegnerizzazione dei prodotti non è l’unica soddisfazione che Netgear intende portare a casa.

La società, infatti, sta introducendo nuove tecnologie wireless e aggiungendo categorie completamente nuove per portare un importante contributo per un mondo connesso.

A fianco dei prodotti premiati con l’Innovation Award Honoree, Netgear sta svelando al CES tre ulteriori novità: l’introduzione di Netgear Armor cybersecurity sul pluripremiato Orbi Sistema Mesh WiFi, che sarà reso disponibile tramite aggiornamento firmware sui sistemi basati RBR50 e che includerà 90 giorni di abbonamento, e il Satellite a soffitto Business Orbi Pro Mesh Wi-Fi dedicato agli ambienti dove il cablaggio è impegnativo o impossibile.

La sicurezza al tempo delle smart home

Netgear Armor, powered by Bitdefender, è il servizio di sicurezza informatica multi-layer che sarà reso disponibile nei prossimi mesi ai clienti Orbi tramite aggiornamento software. Con Orbi Mesh Wi-Fi che offre una copertura migliore dell’intera casa adeguandosi alle esigenze e sviluppi delle smart home di oggi, Netgear Armor è il sistema in grado di rilevare e proteggere attivamente tutti i dispositivi da minacce informatiche come virus, malware, spyware, ransomware, phishing e botnet, bloccando qualsiasi tentativo di accesso ai siti web, URL o indirizzi IP che potrebbero rubare informazioni o portare a furti d’identità. Grazie all’app Orbi, sarà possibile ricevere notifiche istantanee quando vengono rilevate e bloccate minacce informatiche e proteggere la propria casa e la propria famiglia dalle minacce informatiche. Il servizio sarà gratuito per i primi 90 giorni e include il software Bitdefender Total Security per un numero illimitato di dispositivi personali come PC, Mac e dispositivi mobili con sistemi iOS e Android.

Là dove il Wi-Fi sembra impossibile

A sua volta, il Satellite Business Orbi Pro Mesh Wi-Fi si collega con Orbi Pro Router o qualsiasi altro satellite Orbi Pro tramite la tecnologia brevettata FastLane3 con un backhaul wireless dedicato per gli ambienti dove il cablaggio è impegnativo o impossibile. In alternativa, in nuove costruzioni o ristrutturazione di uffici dove le prese di corrente non sono disponibili o il nuovo cablaggio è a costo proibitivo, Orbi Pro Ceiling può essere alimentato utilizzando cavi Ethernet con (PoE) utilizzando il Wi-Fi MU-MIMO 4×4 per coprire ambienti più densi di traffico. L’alimentazione automatica e la gestione dei canali tra i satelliti consentono un miglior roaming, copertura e prestazioni superiori, rendendo Orbi Pro la soluzione ideale per grandi aree.