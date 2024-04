Stampanti per ufficio: Fujifilm lancia le multifunzione “Apeos”

Aprile è un mese ricco di novità provenienti da Fujifilm Europe, che annuncia il lancio, per la prima volta in Europa, delle sue stampanti multifunzione per ufficio di alta qualità, la serie Apeos. Le stampanti sono sviluppate dalla giapponese FUJIFILM Business Innovation e dopo l’evento di lancio in Italia, che si è svolto il 9 aprile a Milano presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, il prossimo in calendario sarà il 25 aprile nel Regno Unito. Gli eventi segneranno l’arrivo della gamma in quei paesi, seguito da un lancio graduale inizialmente in Francia e Spagna, e poi in altri paesi nei prossimi mesi.

In Italia, l’evento di lancio ha visto Fujifilm al fianco di Tyche, nuovo partner di Fujifilm e fornitore specializzato di soluzioni per l’ufficio.

Le nuove stampanti multifunzione per ufficio Apeos supportano la trasformazione digitale delle aziende

FUJIFILM Business Innovation è il fornitore numero uno di stampanti multifunzione A3 nella regione Asia-Pacifico, dove la tecnologia Fujifilm è alla base di milioni di stampanti per ufficio in tutto il mondo. Prima dell’evento di lancio in Italia, nessuno di questi dispositivi era disponibile con il marchio Fujifilm, tranne che nella regione Asia-Pacifico.

Inizialmente, FUJIFILM Italia offrirà le stampanti multifunzione per ufficio A3 serie Apeos, focalizzandosi sulla produttività, sull’affidabilità e sulle crescenti esigenze nell’ambiente di lavoro. Le stampanti offrono un’usabilità senza compromessi, una maggiore sicurezza, con un funzionamento semplice e rapido per supportare il successo degli utenti in Europa.

Basata sull’esperienza decennale di Fujifilm nella stampa e nell’imaging, la gamma Apeos ultra-affidabile è progettata per l’ambiente di lavoro moderno. Dalle funzionalità di stampa remota/mobile, alle funzionalità di sicurezza superiori e alle eccezionali credenziali di sostenibilità, Apeos è una gamma di stampanti multifunzione per ufficio di alto valore, progettata per supportare la trasformazione digitale e soddisfare le esigenze in rapida evoluzione ed estremamente diversificate dell’ambiente d’ufficio flessibile e con ritmi rapidi post-Covid.

Caratteristiche principali della serie Apeos

Q ualità Risoluzione di stampa ai vertici della categoria di 1200×2400 dpi IReCT (tecnologia di regolazione digitale dell’immagine) riduce al minimo gli errori di messa a registro del colore Versatili capacità di gestione dei supporti con velocità comprese tra 20 e 70 pagine al minuto.



Sicurezza BLI Security Validation (Keypoint Intelligence) Protezione contro utenti non autorizzati Solida protezione dei dati Protezione contro l’accesso non autorizzato



Usabilità / Affidabilità Operazioni rapide senza tempi di attesa Flessibilità nella disposizione dell’ufficio Connettività senza soluzione di continuità con dispositivi mobili Navigazione semplice tramite interfaccia intuitiva e spia di avvertimento



Sostenibilità Tecnologie di fusione IH che riducono il consumo energetico Testina di stampa a LED che consente di risparmiare energia Toner Super EA-Eco che contribuisce a ridurre il consumo energetico, ottenuto tramite fusione a bassa temperatura



Supporto della trasformazione digitale Possibilità di lavorare ovunque / modalità di lavoro ibrido Integrazione senza soluzione di continuità che promuove la connettività cloud Stampa indipendentemente dall’ora e dal luogo Le funzioni di scansione avanzate supportano il processo di digitalizzazione con funzioni che includono OCR ricercabile, orientamento automatico della pagina scansionata in posizione verticale, correzione di pagina inclinata e rimozione delle pagine vuote.



Dichiarazioni

“È estremamente entusiasmante entrare nel mercato europeo delle stampanti per ufficio dopo il nostro debutto nel settore delle stampanti con toner in Europa nel 2021”, ha dichiarato Taku Ueno, Senior Vice President, Device Technology Division di FUJIFILM Europe. “Negli ultimi tre anni abbiamo registrato un enorme successo nell’introduzione sul mercato di stampanti di produzione di alta qualità a marchio Fujifilm, e il lancio delle nostre stampanti per ufficio è il naturale passo successivo”.

Roberto De Angelis, CEO di Tyche, aggiunge: “Siamo lieti di lavorare con Fujifilm per portare questa straordinaria gamma di stampanti multifunzione per ufficio sul mercato italiano. Siamo orgogliosi di poter offrire soluzioni tecnologiche consolidate ai nostri clienti, qualunque siano le loro esigenze, e l’aggiunta delle stampanti multifunzione serie Apeos di Fujifilm al nostro portfolio ci aiuterà a migliorare ulteriormente la nostra offerta”.