Buffalo presenta la nuova LinkStation 220DR con unità WD Red integrate

Grazie a una garanzia di 3 anni che comprende anche gli hard disk, questa nuova soluzione firmata Buffalo si candida a rappresentare la soluzione ideale per l’archiviazione dei dati e per i backup dei dispositivi di tutti i componenti della famiglia

Buffalo EU B.V., produttore a livello mondiale di NAS (Network Attached Storage), soluzioni per l’archiviazione USB, di rete cablate e wireless, annuncia l’arrivo della nuova LinkStation 220DR.

Questo nuovo NAS a due bay è dotato dei pluripremiati dischi rigidi WD Red, che garantiscono prestazioni e affidabilità sempre ai massimi livelli e consentono di archiviare in tutta sicurezza ingenti quantità di dati provenienti da diversi dispositivi, nonché effettuare lo streaming di alta qualità di musica e video.

Grazie a un’interfaccia utente semplice e intuitiva e ai suoi dischi rigidi ad altre prestazioni ottimizzati per i NAS, la nuova LinkStation 220DR è perfetta per l’archiviazione dei dati provenienti da PC, laptop, smartphone, fotocamere digitali e molto altro ancora.

Disponibile nelle versioni con capacità di 2, 4, 6 o 8 TB, la LS220DR è subito pronta all’uso, ma può essere facilmente personalizzata tramite laptop o smartphone grazie alla sua interfaccia, che è ottimizzata anche per i dispositivi mobile. La presenza di due unità disco, inoltre, consente di scegliere tra le elevatissime prestazioni della modalità RAID 0 o per gli elevati livelli di sicurezza offerti dal RAID 1, che grazie al mirroring dei dati, mette al riparo da possibili guasti a una delle due unità disco.

La nuova LS220DR, inoltre, consente di dotarsi un vero e proprio cloud privato personale, a cui è possibile accedere da ovunque ci si trovi tramite un qualsiasi browser Web o attraverso l’App di Buffalo WebAccess, che è disponibile sia per Android, sia per iOS. L’accesso ai propri documenti, foto e filmati da remoto, quindi, sarà sempre garantito senza la necessità di dover sottoscrivere abbonamenti a servizi cloud di terze parti, che sono gratuiti solo per pochi GB.

Grazie alla compatibilità DLNA e Twonky Beam, la nuova LS220DR è in grado di effettuare contemporaneamente lo stream di fino a 4 film in HD (tramite connessione Gigabit diretta), consentendo a ogni membro della famiglia di guardare il suo film preferito sul proprio dispositivo. Sul fronte audio è poi da segnalare la compatibilità DSD, una caratteristica che farà sicuramente la gioia di tutti gli audiofili.

In grado di garantire velocità di lettura fino a 100 MB/s e velocità di scrittura fino a 50 MB/s*, la LS220DR viene fornita completa di 5 licenze di NovaBACKUP Buffalo Edition per PC e offre la compatibilità con Time Machine per consentire di effettuare i backup con MacOS.