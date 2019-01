Con OKI stampa in bianco e nero gratuita per un anno

OKI Europe rende la stampa professionale in-house in HD, a colori e ad alto impatto ancora più conveniente

Fino al 31 marzo e fino a esaurimento scorte, ai clienti che acquistano modelli selezionati di MFP e stampanti LED digitali a colori a elevate prestazioni, OKI Europe offre la stampa in bianco e nero gratuita per un anno e carta per banner a costo zero.

È quanto annunciato dall’azienda giapponese intenzionata ad aiutare le aziende a diventare ALIVE WITH COLOUR. Non a caso, la campagna colore include le stampanti A4 a colori OKI più popolari, come C612n/dn e C712n/dn, le compatte stampanti A3 a colori Serie C800, nonché gli affidabilissimi MFP intelligenti a elevata capacità della Serie MC800.

Perché l’offerta sia attiva, il cliente deve acquistare il toner nero e la carta per banner OKI entro 30 giorni dalla data di fatturazione della stampante o dell’apparecchio multifunzione OKI. Il rimborso del costo del toner nero e della carta per banner deve essere richiesto compilando online l’apposito modulo.

Il rimborso è pari al costo del toner e della carta per banner per la stampa di un anno, in base ai tipici volumi di stampa mensili.

Ciascun dispositivo incluso nell’offerta di MFP e stampanti LED a colori di OKI, è progettato e realizzato per offrire alle aziende la flessibilità necessaria per creare in-house, a costi contenuti, stampa di qualità professionale con colori ad alta definizione per materiale di vendita e marketing.

Questi MFP e stampanti a colori dalle funzionalità complete sono ideali per i documenti aziendali quotidiani, biglietti da visita, ma anche banner, volantini e materiale per la comunicazione all’interno del negozio, oltre a materiale pubblicitario su una gamma impareggiabile di supporti.

Stampanti a colori e MFP inclusi nell’offerta:

Il modello C612n/dn combina la gestione flessibile dei supporti con un basso costo di gestione, il che lo rende ideale per stampa in-house e on-demand

C712n/dn è in grado di realizzare documenti di uso quotidiano e stampe di alta qualità per il marketing, a velocità elevate e a bassi costi pagina

La Serie C800 è la soluzione ideale per la stampa in formato A3 e A4 di alta qualità, ad alto volume, on-demand e a velocità di stampa fino a 35 ppm