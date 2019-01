Exclusive Group distribuisce Infinidat in EMEA

La partnership ha come obiettivo quello di sfruttare importanti opportunità di mercato per la piattaforma InfiniBox, portando benefici per entrambe le parti

INFINIDAT, fornitore di soluzioni di storage enterprise multi-petabyte, sarà aggiunto nel portafoglio cloud transformation della divisione BigTec di Exclusive Group. I principali mercati strategici di crescita in EMEA includono il Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera e Francia. La collaborazione tra le due realtà si estende anche alla regione dell’Asia Pacifica con Singapore, Malesia, Indonesia e Tailandia. Questa partnership coinvolgerà in maniera più profonda le aziende nei mercati locali della regione EMEA e dell’Asia, fornendo l’accesso alla piattaforma InfiniBox di INFINIDAT a un’ampia gamma di partner.

“INFINIDAT è una tecnologia disruptive, in quanto si serve di un software innovativo e della machine learning per ottenere contemporaneamente: prestazioni alte, affidabilità a sette-noni e scalabilità facile da gestire – tutto in un hardware a basso costo con un minimo ingombro del datacenter – dichiara Andy Travers, SVP Worldwide Sales and Marketing di Exclusive Group -. I nostri partner si rendono immediatamente conto che la piattaforma InfiniBox è ideale per le applicazioni di storage più esigenti, mentre il suo concetto di storage-on-demand è la risposta definitiva per le esigenze di crescita dei dati dei loro clienti. Il portafoglio di BigTec integra perfettamente le soluzioni INFINIDAT per rispondere a numerose opportunità di progetti nell’ambito cloud transformation”.

“BigTec fornisce le soluzioni tecniche e commerciali che ci servono. Siamo fiduciosi che la sinergia fra le competenze di BigTec e il portafoglio di soluzioni INFINIDAT sia una partnership vincente. Questa collaborazione porterà un significativo vantaggio competitivo sia ai nostri partner che ai clienti nei mercati chiave” commenta Hanan Altif, direttore canale EMEA di INFINIDAT.