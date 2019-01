Legrand e BTicino: appuntamento a ISE 2019

Dal 5 all’8 febbraio, al RAI di Amsterdam, BTicino e Legrand confermano approccio strategico all’IoT e focus sulla system integration

Interoperabilità, smart home, home automation, soluzioni audio/video sono i quattro temi su cui ruoterà la presenza di Gruppo Legrand e di BTicino (Hall 2, C50) all’ISE 2019, di scena dal 5 all’8 febbraio al RAI di Amsterdam.

Una prima area sarà dedicata al programma internazionale Works with Legrand, il progetto che sviluppa l’interoperabilità tra prodotti connessi del gruppo e soluzioni e servizi di terze parti, permettendo all’ecosistema Legrand di essere compatibile con i principali player globali del settore dell’IoT, come Google, Apple, Samsung e Amazon.

La seconda area è dedicata Living Now with Netatmo, la linea che si installa come un’infrastruttura elettrica tradizionale ma che è concepita per nuove esperienze d’uso.

Living Now, la linea civile che esprime i valori riconosciuti del design italiano, ha decisamente segnato di recente il mercato elettrico nazionale e ora è pronta a presentarsi al vasto pubblico internazionale.

Nella sua versione Smart, realizzata in collaborazione con Netatmo, società leader nelle soluzioni IoT, organizzando le principali funzionalità dell’impianto elettrico, luci, tapparelle, energia, consente di realizzare scenari e di gestire l’impianto, in locale o da remoto tramite smartphone attraverso l’App Home + Control, o tramite comandi vocali basati su assistenti vocali su tecnologia Alexa, Google o Apple.

Ecco quindi il nuovissimo comando con assistente vocale integrato Living Now di BTicino, il primo al mondo nella sua categoria, presentato, in anteprima mondiale, al CES 2019 di Las Vegas e premiato con il prestigioso CES Innovation Award 2019 per la categoria Smart Home.

Equipaggiato con tecnologia Alexa, è parte integrante dell’infrastruttura elettrica della casa. Grazie alla sua estrema sensibilità è in grado di percepire i suoni anche a grande distanza e di attivare le funzioni connesse, luci, tapparelle ed energia.

La terza area è dedicata alla Home Automation e alla tecnologia domotica.

La consolidata affidabilità del sistema BUS BTicino si rinnova oggi con l’Hometouch da 7” in grado di gestire contemporaneamente tutte le funzioni di automazione domestica e la videocitofonia, e con nuove funzionalità integrate, fisiche e vocali, del sistema domotico MyHOME_Up e del gateway MyHOMEServer1.

Infine, una quarta area è caratterizzata da una panoramica generale di tutte le applicazioni audio/video del mondo Legrand e BTicino, con particolare accento sulla videocitofonia connessa.

Il Gruppo Legrand sarà presente anche attraverso alcune delle più note marche attive nel mondo della System Integration: Vantage, Nuvo, Qmotion, Luxul.

Da segnalare in particolare la presentazione in anteprima del nuovo Player audio Nuvo in versione modulare per quadro, 20×20 Watt in classe D.

All’ISE 2019 Legrand e BTicino parleranno quindi di prodotto ma soprattutto di sistema e di integrazione.