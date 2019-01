Microsoft lancia Microsoft 365 Academy

Un percorso di formazione per aiutare i partner nello sviluppo del proprio business puntando sul Cloud e sulle nuove soluzioni per la produttività

Microsoft dà il via a Microsoft 365 Academy, un progetto di formazione dedicato ai partner che intende supportarli nel proprio percorso di crescita facendo leva sulle potenzialità offerte dal Cloud e su Microsoft 365 Business, la soluzione Microsoft dedicata alle PMI, che integra gli strumenti per la produttività di Office 365 con funzionalità avanzate di sicurezza e gestione dei dispositivi.

Inaugurato lunedì 21 gennaio, il progetto si articolerà su sei appuntamenti a cadenza mensile che vedranno la partecipazione di esperti del settore per aiutare i partner a crescere al passo con gli ultimi trend tecnologici e a supportare le imprese italiane nel proprio percorso di trasformazione digitale. L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con gli esperti di formazione di OverNet e si avvarrà del loro supporto strategico durante le sessioni di training.

La nuova Academy conferma l’impegno costante di Microsoft per sostenere la competitività del proprio ecosistema di partner, che rappresenta un elemento chiave all’interno della strategia dell’azienda per la diffusione del Cloud e delle nuove tecnologie tra le piccole e medie imprese italiane, a supporto della crescita del Paese. È, infatti, solamente grazie alla stretta collaborazione con il proprio canale che Microsoft riesce a rispondere in modo puntuale alle esigenze delle realtà nostrane, offrendo soluzioni e consulenza su misura, e a guidarle nel proprio percorso di innovazione.

L’iniziativa si inserisce all’interno della cornice di Ambizione Italia, il progetto di ecosistema avviato da Microsoft lo scorso settembre in collaborazione con The Adecco Group, LinkedIn, Fondazione Mondo Digitale, Invitalia, Cariplo Factory e CRUI, che fa leva sulle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e sulla formazione avanzata per accelerare la trasformazione digitale in Italia. L’iniziativa consiste in un articolato programma di formazione, aggiornamento e riqualificazione delle competenze, in linea con i nuovi trend tecnologici e le richieste del mercato del lavoro, che si pone l’obiettivo di raggiungere oltre 2 milioni di giovani, studenti, NEET e professionisti in tutta Italia entro il 2020, contribuendo così all’occupazione e alla crescita del Paese.

Le realtà della filiera ICT italiana che scelgono di collaborare con Microsoft hanno l’opportunità di partecipare alle numerose iniziative di formazione organizzate dall’azienda, per aggiornare costantemente le proprie competenze e rimanere al passo con l’evoluzione tecnologica. Inoltre, la scelta di diventare partner Microsoft rappresenta una grande opportunità anche dal punto di vista del business: per ogni Dollaro fatturato da Microsoft, infatti, l’ecosistema di Partner genera 9,64 Dollari (IDC 2018).

In occasione del primo appuntamento dell’Academy, viene inoltre lanciato un concorso a premi che intende ricompensare i partner più attivi e che si inserisce nella più ampia strategia di incentivi al canale di Microsoft. A partire dal 1° gennaio e fino a 31 maggio, i partner potranno accumulare punti grazie all’attivazione di contratti Microsoft 365 Business e partecipando ai corsi di formazione in aula, per vincere cene di lusso o un weekend in un relais a 5 stelle.