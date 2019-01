La videosorveglianza di Uniview per Aikom

Inserite a portafoglio le telecamere IP professionali a basso impatto economico di Uniview

Il portafoglio prodotti Aikom Technology in area sicurezza si arricchisce con il marchio Uniview, particolarmente interessante per le sua gamma di telecamere IP.

Le telecamere Uniview sono dotate di specifiche tecniche e tecnologie avanzate che identificano un prodotto di gamma professionale ma caratterizzato da un basso impatto economico. Adatti a diversi mercati, i prodotti Uniview offrono soluzioni per retail, edilizia, industria, scuole, edifici commerciali e residenziali, sorveglianza territoriale e cittadina.

Fra le linee di prodotto proposte troviamo la gamma di telecamere di sorveglianza IP Starlight, caratterizzate dall’omonima tecnologia e in grado di fornire immagini nitide a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione e la serie 2MP & 4MP, telecamere IP ad alta risoluzione 4K dotate di funzione WDR, che garantiscono immagini ricche di dettagli anche in presenza di forti contrasti di luce.

Nata dal 2006 come ramo indipendente di Huawei e 3com, oggi Uniview, con oltre 5 milioni di pezzi venduti in 243 Paesi in tutto il mondo, è il settimo marchio per fatturato nel mondo della videosorveglianza (IHS Research). Nel mondo Uniview troviamo non solo telecamere, ma anche NVR, encoder, decoder, sistemi di archiviazione, IPSAN, switch ethernet e monitor.