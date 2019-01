Cresce il Wi-Fi professionale nel listino di Aikom Technology

Dal 1 gennaio, Aikom è distributore per l’Italia del brand Ekahau, già parte dell’ecosistema di prodotti Cambium Networks

Impegnato a qualificarsi sul mercato nazionale come uno dei grandi nomi della distribuzione legata al mondo del Wi-Fi professionale, dodici mesi fa, Aikom Technology ha annunciato l’accordo per la distribuzione dei prodotti cnPilot Cambium Networks.

Ora a un anno di distanza, Aikom ha ufficializzato di aver aggiunto nel suo portafoglio prodotti il prestigioso brand statunitense Ekahau, che è parte dell’ecosistema di prodotti Cambium Networks. I software all’avanguardia di Ekahau, infatti, si integrano perfettamente con tutta la gamma di access point cnPilot indoor e outdoor.

Da qui la promessa di offrire a tutti i suoi partner le migliori soluzioni al mondo per la progettazione, la gestione e la validazione di reti Wi-Fi indoor e outdoor.

Gli installatori e i system integrator troveranno in Site Survey, che costituisce il cuore del portafoglio prodotti Ekahau, la soluzione definitiva per progettare, installare, verificare, certificare e manutenere in modo agile ed efficiente le reti Wi-Fi.

In tal senso, i rivenditori che si affidano ad Aikom Technology riceveranno a breve un invito a workshop dedicati, durante i quali Luca Vecchiolini, Business Developer Aikom Technology per l’area Wi-Fi, coinvolgerà attivamente i presenti nella progettazione della rete Wi-Fi ideale.

Suo il compito di far comprendere come la suite dei prodotti Ekahau unita a Cambium Networks possa davvero rispondere in modo flessibile alle esigenze di strutture di qualsiasi dimensione e complessità.