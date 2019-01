Al via l’Achab Tour 2019

Il distributore incontra i service provider per promuovere la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese italiane

E’ partita da Macerata l’edizione 2019 dell’Achab Tour, il roadshow dove il distributore incontrerà i fornitori di servizi IT per presentare loro un percorso di crescita in un’ottica di una sempre maggiore innovazione.

Al centro degli incontri una tematica cara al distributore che è quella di approcciare in maniera vincente la piccola e media impresa, oltre alla presentazione di selezionate soluzioni IT adatte alle esigenze di sicurezza, di gestione sia della documentazione IT sia dell’infrastruttura di rete, di business continuity e disaster recovery.

Le tematiche degli incontri verteranno sulle opportunità di migliorare il proprio business strutturando la propria offerta commerciale e tecnica tramite l’automazione tecnologica. Uno spazio sarà dedicato alla questione della protezione dei sistemi IT e dei dati dai virus e dai malware, che sempre più di frequente minacciano l’operatività e la serenità delle aziende. In seguito, a seconda della tappa, verranno presentate le soluzioni consigliate per risolvere le problematiche di downtime dei clienti, per trarre vantaggio da una gestione centralizzata delle reti e dei device aziendali, e per documentare ogni aspetto delle reti dei clienti.

Nei primi sei mesi il roadshow toccherà per due volte 12 città; inizialmente con un workshop aperto a tutti i service provider, mentre un secondo rendez-vous sarà adibito all’approfondimento tecnico. L’iniziativa è cominciata il 23 gennaio da Macerata per passare poi da Forlì, e proseguire con Latina, Gorizia, Savona, Salerno, Varese, Cuneo, Bolzano, Bari, Pistoia, concludendo il primo giro a Venezia.

A questo ciclo di incontri, previsti dalle 17 alle 19 con aperitivo finale, seguirà l’evento nazionale dedicato agli MSP, ovvero l’MSP DAY, l’evento multivendor focalizzato su formazione e condivisione di soluzioni, best practices e casi di successo per gli MSP attuali e potenziali di tutto il territorio nazionale. L’appuntamento 2019 è per il 21 giugno a Riccione.