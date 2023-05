Globe Telecom, prima rete fixed wireless 5G europea

Globe Telecom, che commercializza servizi attraverso la società del gruppo FIBERGREEN, ha implementato la prima rete in Europa basata sulla tecnologia Cambium Networks CnWave 28Ghz fixed-wireless 5G, fornita da Sistelec. La nuova rete fornisce una connessione wireless ad alta velocità e bassa latenza, consentendo agli utenti di godere di un’esperienza di navigazione più veloce e fluida.

“Siamo lieti – commenta Óscar Prieto Hidalgo, presidente e CEO di Globe Telecom e Fibergreen – di essere pionieri nell’implementazione di questa tecnologia in Europa. Una tecnologia di rete che offre la massima velocità e qualità dell’esperienza di navigazione online, capace di eliminare il digital divide nelle aree dove la fibra ottica non arriva. Questa tecnologia ci aiuterà a connettere non solo la Spagna rurale ma anche molte aree urbane e metropolitane che non sono raggiunte dalla fibra terrestre. Inoltre, utilizzando una banda licenziata, Globe Telecom e Fibergreen hanno la tranquillità di avere una rete pulita senza interferenze esterne per fornire un servizio premium ai propri clienti”.

Un altro vantaggio è che con la tecnologia cnWave 5G Fixed Wireless di Cambium Networks, Globe Telecom e Fibergreen possono servire i clienti fino a 5Km di distanza dalle stazioni base senza preoccuparsi dell’effetto del tempo sulle comunicazioni, offrendo un servizio dati ad alta velocità e qualità nelle zone in cui il servizio attuale non è ottimale, riducendo il divario digitale nelle zone rurali.

Globe Telecom, Fibergreen, Sistelec e Cambium Networks: il vantaggio di unire le competenze

Il 5G Fixed Wireless di Cambium utilizza la banda di frequenza tra 26 e 28 GHz e la tecnologia 5GNR utilizzata anche nella tecnologia mobile 5G. “Maggiore è la frequenza, minore è la distanza operativa in questa banda, che di solito non viene utilizzata in aree a bassa densità di popolazione, poiché non è redditizio per gli operatori mobili implementare reti in queste bande di frequenza in aree scarsamente popolate – commenta Maurice Dini, Regional Sales Manager di Cambium Networks per il Mediterraneo -. Tuttavia è molto interessante per l’implementazione di reti fixed wireless 5G nelle aree rurali dove un’unica antenna multipunto può fornire oggi un servizio di accesso a Internet con velocità di 300Mbps e che, in un futuro molto prossimo, sarà possibile estendere fino a più di 1 Gbps”.

Cambium Network utilizza gli standard radio comunemente utilizzati nelle reti mobili con il protocollo 5GNR per implementare reti fixed wireless, progettate “ad hoc“, che offrono prestazioni veloci e affidabili a costi esponenzialmente inferiori rispetto alle infrastrutture basate su fibra o mobili e riducono notevolmente i tempi di implementazione.

Infrastruttura proprietaria e focus sull’ambiente rurale

Parallelamente, il 5G Fixed Wireless di Cambium, che utilizza il protocollo 5GNR, utilizzerà gli stessi chip dei telefoni cellulari 5G nel CPE (apparecchiature installate a casa dell’utente).

“Oltre a dare affidabilità e coerenza alla tecnologia utilizzata con i protocolli standard, i chip 5G sono prodotti a miliardi e il loro costo è basso, il che rende possibile rendere ancora più economici gli investimenti nell’implementazione di queste reti“, afferma Dini.

“Il vantaggio di Globe Telecom è che ha la propria infrastruttura ed è focalizzata sull’ambiente rurale. Con le soluzioni a 28 GHz di Cambium Networks disponibili nel nostro portafoglio e il nostro impegno per fornire prodotti, servizi e supporto, abbiamo creato un’alleanza perfetta di aziende per lo sviluppo del progetto“, Francisco Javier Blanco, Sales Manager di Sistelec.