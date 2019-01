Citrix: Massimo Pecci nuovo Sales Manager

Cresce il team della filiale italiana della società

Massimo Pecci è il nuovo Sales Manager di Citrix Italia, in forze presso gli uffici di Roma e con riporto diretto ad Andrea Dossena.

Massimo Pecci, 52 anni, ha maturato quasi 30 anni di esperienza nel mercato IT. Ha iniziato il suo percorso professionale nel 1991 in SIA, distributore di Microsoft, per poi passare in IBM e in seguito nel 1999, in Sun Microsystems in qualità di Key Account Manager sul cliente Telecom Italia.

Nel 2003 Pecci ha dato inizio al suo percorso manageriale nel mondo delle vendite, il cui step più recente lo ha visto ricoprire la posizione di Sales Director in Oracle nella LoB Systems, dove ha gestito il team Telco, PA e Utilities nel segmento enterprise.

“Siamo sicuri che la lunga esperienza di Massimo sarà di grande aiuto per potenziare ulteriormente e dare nuovo impulso al nostro team di vendita – ha affermato Andrea Dossena, Country Manager di Citrix Italia -. Il suo contributo aiuterà Citrix a raggiungere i suoi obiettivi, accelerare la transizione al cloud e diventare un partner strategico nei processi di digital transformation dei clienti italiani”.

“Sono felice di essere parte di un team pieno di valori, entusiasmo, competenza e ambizione – affermato Massimo Pecci -. All’interno di Citrix, il lavoro di squadra viene sempre messo davanti a tutto e questo è un elemento fondamentale per il successo, in qualsiasi campo”.