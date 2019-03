A cosa serve un telefono VoIP?

Un test, rapido e anonimo, permette di valutare in modo autonomo la vostra competenza sulla telefonia VoIP

Il cellulare che ognuno di noi ha in mano, o in tasca, ormai serve “anche per telefonare”, ma è soprattutto un condensato di tecnologia, arricchito da decine di app capaci di sfruttare i sensori di cui sono dotati i moderni smartphone.

Provate però a riflettere, per un attimo, su quanto utilizzate il telefono presente sulla scrivania e su quali sono le funzionalità disponibili sul vostro apparecchio “fisso”.

Se siete dotati di un moderno telefono VoIP sapete che, a differenza di un comune telefono, questi apparecchi offrono una serie di vantaggi, che anche i più costosi smartphone non sono in grado di eguagliare.

Il primo tra tutti è, sicuramente, la qualità della voce, che rappresenta una caratteristica determinante in numerosi contesti: dalle trattative commerciali alle comunicazioni particolarmente delicate, in cui interferenze o disturbi possono provocare pericolosi fraintendimenti. Un ulteriore aspetto critico è, sicuramente, legato alla sicurezza delle comunicazioni, soprattutto quando vengono discussi argomenti coperti da riserbo.

La conoscenza di questi aspetti è ormai ampiamente diffusa. Eppure pochi conoscono davvero tutte le funzionalità offerte dai telefoni IP, soprattutto per quanto riguarda la loro capacità di massimizzare la produttività delle persone.

La redazione di TopTrade vi propone un test, completamente anonimo, per verificare quanto i nostri lettori conoscono davvero le funzionalità dei telefoni VoIp.

Pronti alla sfida? A questo link trovate le domande…

Chi vuole, può anche condividere i propri risultati sui social.