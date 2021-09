KIOXIA Europe lancia le nuove chiavette USB TransMemory U366 ed espande la gamma di schede di memoria microSD EXCERIA PLUS

KIOXIA Europe lancia la nuova serie di chiavette USB TransMemory U366 disponibile con un elegante corpo metallico e una capacità fino a 128 GB. L’azienda espande anche la sua gamma di schede di memoria microSD EXCERIA PLUS con l’aggiunta di una versione da 1 TB.

Le chiavette USB TransMemory U366 sono disponibili nelle versioni con 16, 32, 64 e 128 GB di memoria. Tutte e quattro le varianti supportano l’interfaccia USB di tipo A, tanto l’USB 2.0 high-speed quanto l’USB 3.2 Gen1 super speed[1], e sono compatibili con i sistemi operativi macOS v10.12 – v11.0, Windows 8.1 e Windows 10.

Con le sue dimensioni di circa 39 mm (L) x 12,2 mm (P) x 4,5 mm (H) e un peso di circa 6 g, la TransMemory U366 possiede un design ridotto ed elegante, ideale per essere impiegata con i PC portatili attenti al design. Dotata di un foro per il portachiavi, è una simpatica integrazione a qualsiasi portachiavi di casa o dell’auto: la memoria con voi quando e dove serve.

Inoltre, la scheda di memoria microSD EXCERIA PLUS è ora disponibile in tutta Europa con una capacità di 1 TB, andando ad aggiungersi alle capacità esistenti di 32, 64,128, 256 e 512 GB. Questa nuova scheda microSDXC UHS-I da 1 TB soddisfa le specifiche degli standard UHS Speed 3 (U3) e Video Speed Class 30 (V30) [2], e ha una velocità di lettura fino a 100 MB/s[3] e di scrittura fino a 85 MB/s[3]. Il potenziale di memorizzazione fino a 5.990 minuti per i filmati in Full HD (21 Mbps) [4] o i corrispondenti 650.840 5Mpixel per le foto [5], consente agli utenti di scaricare più filmati o caricare grandi quantità di contenuti grafici sui propri dispositivi, riducendo la preoccupazione per lo spazio di memorizzazione.

La scheda di memoria microSD EXCERIA PLUS viene fornita in una confezione blister con un adattatore micro SD da inserire nella fotocamera o nel PC. La scheda di memoria microSD è resistente agli urti[6] [7], all’acqua[6] [8] e ai raggi X[6] [9].

Entrambe le gamme di prodotti saranno disponibili presso i distributori KIOXIA a partire dal quarto trimestre 2021.

Note:

[1] I termini ‘USB 3.2 Gen 1 super speed’ e ‘USB 2.0 high-speed’ qui utilizzati sono i nomi di specifiche sulle quali si basa il prodotto; non garantiscono la velocità del proprio funzionamento.

[2] Le classi di velocità indicano i risultati ottenuti alle condizioni di test specificate dalla SD Association.

[3] 1 MB/s è calcolato come 1.000.000 byte/s. Questi valori sono i migliori ottenuti in un ambiente di prova specifico presso KIOXIA Corporation; KIOXIA Corporation non garantisce né la velocità di lettura né quella di scrittura nei singoli dispositivi. La velocità di lettura e scrittura può variare a seconda delle specifiche dell’utente, come i dispositivi utilizzati e le dimensioni dei file letti o scritti. La velocità di trasferimento dei dati con l’interfaccia SD legacy è inferiore a quella dell’interfaccia UHS-I.

[4] Tempo di riproduzione approssimativo. Il tempo effettivo dipende dal dispositivo del filmato, dalla risoluzione e dal tasso di compressione. 1Mbps=1.000.000 bps.

[5] Numero approssimativo di scatti. Rapporto di compressione ipotizzato = 1/4. Il numero di scatti varia a seconda dei soggetti della foto, delle condizioni di ripresa, della risoluzione e del rapporto di compressione.

[6] KIOXIA Corporation non garantisce i dati archiviati sul prodotto.

[7] Il prodotto (solo la scheda) può funzionare, dopo aver effettuato la caduta per gravità di questo prodotto (solo la scheda) da 5 m di altezza. (Basato su risultati di test svolti dalla KIOXIA Corporation.)