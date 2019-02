Crescono gli shop-in-shop di Unieuro

Grazie alla collaborazione strategica con Gruppo Finiper, sono stati inaugurati 5 nuovi punti vendita “Unieuro by Iper”

La partnership strategica siglata lo scorso 10 gennaio tra Unieuro e Gruppo Finiper sta dando i suoi frutti. È, infatti, stata annunciata l’apertura di cinque nuovi shop-in-shop a marchio “Unieuro by Iper” in altrettanti reparti di elettronica presso gli ipermercati “Iper, La grande i”.

Salgono, così, a 14 gli shop-in-shop all’interno degli ipermercati del Gruppo Finiper ianugurati da Unieuro, che si conferma il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia.

I cinque nuovi punti vendita, che si andranno ad affiancare ai 9 già operativi, hanno aperto ieri al pubblico con un taglio del nastro che si è verificato:

negli ipermercati di Castelfranco Veneto (Treviso);

all’interno del Centro Commerciale “I Giardini Del Sole” in Via dei Carpani 21/A, a Tortona (Alessandria);

presso il polo “Oasi Città Commerciale”, sulla Strada Provinciale per Viguzzolo e Serravalle Scrivia (Alessandria);

Per tutti non è mancato un vero e proprio “Grande Sottocosto” valido fino al 28 febbraio, per proporre in promozione una selezione dei migliori prodotti di tutte le categorie e sconti del 30-40-50% su tutti i piccoli e grandi elettrodomestici, anche da incasso.

Gli altri due shop-in-shop verranno inaugurati a:

Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena), presso il Centro Commerciale “Romagna Shopping Valley” in Piazza Cristoforo Colombo 3;

a San Martino Buon Albergo (Verona), nel polo “Le Corti Venete” in Viale del Commercio 1.

Verso quota venti entro fine anno

Entro la fine del 2019, Unieuro e Finiper daranno ulteriore impulso alla partnership grazie alla prevista apertura di 6 punti vendita addizionali, che porteranno a 20 il numero di shop-in-shop operativi.