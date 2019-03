Citrix: nuova leadership in EMEA

L’obiettivo è quello di offrire migliore supporto a partner e clienti nella transazione al cloud

Citrix annuncia la nuova leadership alla guida della sua struttura EMEA, creata con l’obiettivo di supportare nel modo migliore clienti e partner, in un momento in cui le aziende si aprono a nuovi mercati e adottano e gestiscono ambienti cloud complessi. In questo contesto, Eric Kline diventa Chief Operating Officer (COO) EMEA, Lee Hughes assume il ruolo di Vice President Networking EMEA, mentre Daren Finney sostituisce Eric Kline nel ruolo Vice President Partner EMEA.

In qualità di COO EMEA, Eric Kline sarà responsabile delle vendite digitali, dei rinnovi, del marketing e delle funzioni di go-to-market. Entrato in Citrix nel febbraio del 2000, ha ricoperto una serie di ruoli negli Stati Uniti e si è trasferito in Europa nel 2012, dove è diventato responsabile della divisione Professional Services. Nel 2014, è diventato Area Vice President per l’area Western and Southern Europe, e dal 2018 è alla guida dell’organizzazione dei partner EMEA in qualità di Vice President Partner Sales. La sua sede di lavoro è ad Amsterdam e riporta a Sherif Seddik, Senior Vice President e Managing Director EMEA in Citrix.

Daren Finney sostituisce Eric Kline come Vice President Partner Sales EMEA, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’impegno dell’azienda verso i partner nell’area EMEA, garantendo loro successo a lungo termine e profittabilità. Finney è entrato in Citrix nel 2017 come Senior Director, Distribution & Mid Market EMEA. Prima, è stato global head of distribution presso Veritas. Daren Finney ha oltre 25-anni di esperienza nel canale maturati in tutto il mondo e ha vissuto in diverse città europee e in Asia. Attualmente lavora in UK e riporta a Craig Stilwell, Vice President, Worldwide Partner Sales in Citrix.

Con un’ampia visione del multi cloud ibrido, insieme all’Intelligent Workspace e agli Analytics, il Networking gioca un ruolo strategico per Citrix. Lee Hughes sarà responsabile della divisione di Networking, che sarà centralizzata in EMEA. È entrato in Citrix a gennaio 2018 come Managing Director della divisione EMEA dei Professional Services. Prima di entrare in Citrix, ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel canale, nelle vendite e nei servizi presso Hewlett Packard Enterprise e Computacenter. La sua sede di lavoro è a Londra e riporta a Sherif Seddik.

“La complessità del cloud – e il doverla adattare a nuovi processi e modelli di business – è una sfida sia per i partner che per i clienti. Con un approccio più focalizzato sulle vendite, sulla valorizzazione dei partner e sullo sviluppo dell’area Networking, Citrix si colloca nella posizione migliore per guidare con successo il processo della digital tranformation con tutti i benefici a essa correlati – commenta Sherif Seddik, ,Senior Vice President e Managing Director EMEA in Citrix -. Sono felice di lavorare con un gruppo di persone di grande talento, che permetteranno all’azienda di soddisfare le necessità dei propri clienti il più velocemente possibile”.