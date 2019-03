Tech Data e Panduit: prosegue l’accordo pan-europeo

Dall’unione delle forze arriva tutto ciò che occorre per creare soluzioni IoT realmente end-to-end per lo smart manufacturing

A un anno dalla stipulazione, l’accordo pan-europeo tra Tech Data e Panduit prosegue. E, grazie a questa partnership, si rafforza l’ impegno di Tech Data nel colmare la distanza tra IT e tecnologia operativa.

L’offerta IoT (Internet of Things) di Panduit include l’infrastruttura fisica necessaria per mettere a punto una soluzione completa per lo smart manufacturing, al fine di aiutare i clienti a implementare soluzioni IoT end-to-end quali sensori ai confini della rete, infrastrutture on-premise o cloud e servizi di aggregazione e analisi dei dati.

“Questo accordo permette a Tech Data di aiutare i propri partner a cogliere nuove opportunità di incrementare i profitti, crescere in nuovi mercati ed espandere rapidamente le loro offerte IoT – ha commentato Craig Smith, direttore IoT e Analytics Solutions di Tech Data -. Abbiamo l’esperienza, le risorse e la gamma di prodotti giusti per integrare tutti gli elementi delle soluzioni Panduit, quali infrastruttura fisica, attivazione dei dispositivi, sensori, connettività, server, storage, cloud, capacità analitiche e intelligenza artificiale: tutto quello che occorre per creare soluzioni IoT realmente end-to-end per lo smart manufacturing. Siamo entusiasti di questa opportunità di aiutare i nostri clienti ad accelerare il loro successo in questo ambito.”

“L’IoT e lo smart manufacturing sono attualmente due degli argomenti più “caldi” nel mondo dell’automazione industriale – afferma Ralph Lolies, vicepresidente senior e direttore responsabile Panduit per l’area EMEA -. L’IoT sta preparando il terreno per una nuova era nella produzione e nell’integrazione dei sistemi IT. La partnership con Tech Data mette insieme una combinazione senza precedenti di conoscenze, competenze e copertura aggiuntiva nel nostro ecosistema di partner. Insieme sfrutteremo al meglio le capacità best-in-class nell’automazione di processo e nell’IT per offrire ai clienti una piattaforma ottimale per l’accesso all’era digitale.”

Le soluzioni IOT e per le infrastrutture fisiche di Panduit si aggiungono all’ampia offerta

Tech Data nei settori IoT e dell’analisi dei dati per migliorare i risultati di business di integratori di sistemi e rivenditori VAR.