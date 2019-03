Epson Italia partner tecnologico di “Broken Nature: Design Takes on Human Survival”

I videoproiettori Epson sono protagonisti di “Broken Nature: Design Takes on Human Survival”, titolo della XXII Esposizione Internazionale della Triennale

Epson Italia è partner tecnologico di “Broken Nature: Design Takes on Human Survival” titolo della XXII Esposizione Internazionale della Triennale, che ha l’obiettivo di indagare “il rapporto tra uomo e natura in fatto di edifici in un momento in cui il rispetto dell’ambiente è uno dei temi del vivere civile contemporaneo e anche l’architettura è chiamata a declinarlo in modo nuovo”.

La tecnologia di videoproiezione Epson è lo strumento scelto da Triennale per dare visibilità a progetti, immagini e riflessioni della mostra che costituisce il centro della XXII Esposizione Internazionale della Triennale.

Epson è lieta di far parte di questa importante edizione della Esposizione Internazionale della Triennale e di contribuire con il proprio supporto tecnologico ad approfondire il tema del “design ricostituente”, in linea con lo sforzo fatto da Epson stessa per trovare un rapporto di armonia con l’ambiente circostante.