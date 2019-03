Batterie agli ioni di litio: cinque buoni motivi per cui sceglierle

Schneider Electric spiega i vantaggi di questo tipo di soluzione e presenta la sua gamma APC Smart-UPS On-Line con batterie agli ioni di litio

Oggi le strategie IT delle aziende prevedono sempre più spesso di distribuire potenza di calcolo, di elaborazione e di gestione dati in più sedi per cogliere i vantaggi dell’Edge Computing.

I rischi di gestione legati a malfunzionamenti e guasti aumentano, in particolare perché le infrastrutture IT si possono trovare installate in aree di ogni tipo: filiali e uffici, punti vendita, pavimenti industriali, persino siti all’aperto.

In questo contesto, la continuità elettrica richiede UPS di nuovo tipo, all’altezza del compito di proteggere infrastrutture distribuite ovunque esse siano collocate, garantendo efficienza e prestazioni. La risposta a questo tipo di esigenze risiede in una nuova scelta di alimentazione: adottare UPS con batterie a Ioni di Litio.

Per questo Schneider Electric presenta le sue soluzioni di protezione dell’alimentazione elettrica APC Smart-UPS On-Line con batterie agli ioni di litio, che rispondono all’esigenza di avere certezza e protezione in un mondo sempre più connesso.

Cinque motivi per scegliere gli APC Smart-UPS On-Line con batterie agli ioni di litio

La tecnologia delle batterie agli ioni di litio offre una serie di vantaggi che le rendono un’opzione interessante e conveniente per un numero crescente di aziende la cui attività fa affidamento sull’infrastruttura IT distribuita:

1. Le batterie agli ioni di litio sono circa il 30% più leggere delle batterie VRLA e significativamente più piccole. Questo è importante soprattutto per le applicazioni di run-time perché significa che più energia può essere immagazzinata nello stesso spazio.

2. Le batterie agli ioni di litio sono in grado di resistere alle fluttuazioni della temperatura rispetto alle tradizionali batterie VRLA, rendendole più adatte a luoghi con temperature più elevate.

3. La durata della batteria è 2 volte superiore. Questo significa costi di manutenzione ridotti e un’installazione più rapida. La soluzione Smart-UPS On-Line agli ioni di litio riduce il TCO fino al 53%.*.

4. Il monitoraggio dell’UPS può avvenire in remoto. Un APC Smart-UPS On-Line agli ioni di litio che utilizzi una scheda di gestione di rete, EcoStruxure IT può essere visualizzato sempre e ovunque da qualsiasi dispositivo intelligente.

5. Gli Smart-UPS On-Line con batterie agli ioni di litio sono sicuri, la comprovata esperienza di APC nel campo della sicurezza, la qualità del design e l’osservanza delle norme di sicurezza (UL 1973, UL1642/IEC62133) garantiscono una maggiore tranquillità.

Inoltre APC by Schneider Electric fornisce su questo prodotto una garanzia di 5 anni.

Tutti questi vantaggi si sommano per ampliare il campo delle possibilità di utilizzo degli UPS basati su batterie agli ioni di litio in applicazioni quasi infinite: sistemi di vendita al dettaglio, back office, protezione di ogni tipo di macchina connessa: dal bancomat a prodotti come i distributori automatici, con un investimento contenuto.

Naturalmente, tutte le soluzioni APC Smart UPS agli Ioni di Litio sono in grado di connettersi alla piattaforma EcoStruxure IT basata su cloud di Schneider Electric, per raccogliere dati, analizzarli e utilizzarli per gestire al meglio stato di salute, manutenzione e prestazioni del prodotto.