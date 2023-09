Rocksmart RSC610: WEROCK presenta il nuovo panel PC industriale per le applicazioni più impegnative

WEROCK Technologies, produttore innovativo di computer industriali, presenta l’ultimo nato della serie Rocksmart. Rocksmart RSC610 è un panel PC industriale potente e versatile. Grazie alla combinazione di prestazioni eccezionali, connettività versatile e design di alta qualità, Rocksmart RSC610 amplia le possibilità dell’industria meccanica e dell’automazione. Progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse, il nuovo Rocksmart RSC610 offre una gamma impressionante di funzioni. Il sottile alloggiamento in alluminio non solo garantisce un’estetica moderna, ma offre anche una protezione IP65 per l’utilizzo in ambienti difficili, anche all’aperto. È completamente raffreddato passivamente e ha un’ampia gamma di temperature operative. L’involucro è adatto all’installazione inun armadio di controllo, ma può anche essere posizionato liberamente grazie ai punti di montaggio VESA.

Il display da 10,1″ ad alto contrasto garantisce una leggibilità ottimale in tutte le situazioni. Per l’uso esterno, il pannello è disponibile anche con una luminosità fino a 1200 nit. Il multi-touch abilitato ai gesti offre una superficie liscia e consente un utilizzo intuitivo.

Il moderno processore Intel Elkhart Lake Celeron a 4 core con litografia a 10 nm DI Rocksmart RSC610 garantisce prestazioni veloci e affidabili con un’efficienza energetica ottimale. Come opzione, il Rocksmart RSC610 può essere dotato di un processore AI di prim’ordine, compatibile con i comuni strumenti AI e che apre nuove possibilità di analisi e ottimizzazione dei dati.

Ciò consente l’implementazione di soluzioni AI innovative con un time-to-market accelerato e costi di sviluppo ridotti. Rocksmart RSC610 supporta anche la comunicazione per i comuni protocolli fieldbus e Real-Time Ethernet, sia come master che come slave. Dispone di numerose interfacce, come 3 x USB 3.1 Gen 2, 2 x 2,5 Gbit Ethernet, 1 x RS232/422/485 e può controllare fino a tre display.

Sul lato del sistema Rocksmart RSC610 supporta Windows 10, Windows 11 o Ubuntu Linux 22.04. Le ampie opzioni di configurazione consentono ai clienti di personalizzare l’RSC610 in base alle loro specifiche esigenze, dalle opzioni di visualizzazione alle comunicazioni industriali.

Caratteristiche del Panel PC di Rocksmart RSC610

• Panel PC industriale da 10,1″ per applicazioni di produzione, HMI o kiosk

• Alloggiamento in alluminio di alta qualità

• Perfetta integrazione grazie al design sottile con cornice stretta

• Protezione frontale IP65 per l’utilizzo in ambienti difficili

• Display di alta qualità e lunga durata con luminosità fino a 1200 nits

• Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni secondo MIL-STD-810G

• Raffreddamento completamente passivo

• Progettato per applicazioni industriali in funzionamento continuo

• Multi-touschreen compatibile con i gesti

• Processore avanzato Intel® Elkhart Lake Celeron a 4 core con litografia a 10 nm

• Potente processore AI best-in-class compatibile con i più diffusi strumenti AI (opzionale)

• Fino a 32 GB di memoria e 1 TB di SSD

• Supporto per un massimo di tre display

• 3 x USB 3.1 Gen 2, 2 x 2,5 Gbit Ethernet, 1 x RS232/422/485

• Comunicazione per i più diffusi protocolli fieldbus e Real-Time Ethernet (master o slave)

• Ampio intervallo di tensione di ingresso 9 – 36 V (opzionale)

• Ampio intervallo di temperatura operativa

• Pronto per l’uso immediato con Windows 10, Windows 11 o Ubuntu Linux 22.04

• TPM 2.0 integrato – protezione antimanomissione basata su hardware

• Facile installazione tramite punti di montaggio VESA universali o per il montaggio a incasso

• Ampie possibilità di configurazione, ad esempio: touch screen resistivo per guanti da lavoro spessi, WiFi 6E, PoE, altoparlante integrato, connessioni aggiuntive

• Emissioni di CO2 da produzione e logistica completamente compensate

• 2 anni di garanzia

“Con Rocksmart RSC610 offriamo per la prima volta un panel PC industriale come soluzione integrata. Combina un design di alta qualità con prestazioni elevate e connettività flessibile. Con il processore AI opzionale, apriamo ai nostri clienti nuove possibilità di elaborazione dei dati edge senza dover fare affidamento su una connessione cloud”, afferma Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK “. Siamo convinti che il nuovo Rocksmart RSC610, sia esso indipendente o integrato, sia una soluzione ottimale per molti scenari”. Nonostante le numerose opzioni di personalizzazione, il Panel PC rimane ad un prezzo interessante”.