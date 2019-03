Con HyWEAR compact l’acquisizione dati è a portata di mano

Il nuovo dispositivo wearable RFID + barcode è entrato in esclusiva nel parco prodotti di RFID Global

Si chiama HyWEAR compact ed è il nuovo dispositivo ibrido indossato come un guanto per generare processi più efficienti e generare un carico di lavoro dell’operatore più leggero.

Lo ha annunciato RFID Global che, con il nuovo device della linea Panmobil di Feig Electronic, intende proporre ai propri clienti un vero e proprio data collection tool ibrido capace di rilevare barcode 1D/2D e tag UHF RAIN RFID.

Indossato come un guanto che lascia le dita, le mani e le braccia dell’operatore libere di muoversi, HyWEAR compact permette di risparmiare svariati secondi nell’identificazione del codice a barre o del tag RFID, poiché alcune operazioni, come impugnare un dispositivo e attivare lo scanner, sono eliminate.

La semplice presa dell’oggetto da parte della mano equipaggiata con l’HyWEAR compact genera l’acquisizione dei dati, evitando movimenti dispendiosi in termini di tempo e inutili carichi di lavoro.

Un plus dietro l’altro

Inoltre, un altro quid performante del device wearable è il WLAN roaming, ossia la capacità di transitare in modo automatico da una cella radio a un’altra senza bisogno di log in: l’apparato si connette in modo trasparente al nuovo nodo WLAN, integrandosi nel processo di comunicazione esistente.

Infine, la batteria supporta HyWEAR compact lungo l’intera durata della giornata lavorativa e può essere facilmente sostituita da una batteria carica: una simile modularità nel design assicura, tra i vantaggi, anche la riduzione dei costi di manutenzione.

L’apparato wearable è disponibile in tre varianti per identificazione tramite barcode, RFID UHF (865 – 928 MHz) oppure entrambe (variante ibrida).

In particolare, la versione ibrida ingloba un reader modulo prodotto da Feig Electronic, mentre il barcode è attivato da un apposito trigger posto sul dito indice del guanto, cambiando dopo un determinato periodo di non-uso per ridurre il consumo energetico.

Oltre al WiFi 2.4 GHz / 5 GHz con funzione di roaming, HyWEAR compact comunica via Bluetooth 5.0, mentre per la trasmissione wireless dei dati raccolti al sistema ERP è disponibile l’SDK.

Tutto ciò fa dell’HyWEAR compact un tool ideale laddove gli operatori muovono a mano oggetti (picking, packing) raccogliendo nel contempo i dati: raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, logistica di magazzino, produzione, gestione bagagli e consegna di pacchi sono alcuni esempi significativi.