PIXMA TR7650: la nuova stampante multifunzione di Canon

Le case diventano i nuovi uffici e avere una stampante multifunzione poco ingombrante è l’ideale. E, proprio per l’home office, Canon presenta la nuova PIXMA TR7650, un modello compatto e multifunzione 4 in 1 con ADF, progettato per migliorare la produttività, offrendo un’elevata qualità e una semplice connettività.

Versatilità e compattezza nella nuova PIXMA TR7650

Ideale per soddisfare le esigenze degli uffici domestici, questo nuovo modello compatto per l’home office si distingue per la grande efficienza sia nella stampa di documenti di lavoro, che di compiti scolastici o attività collaterali. Tra i vantaggi anche l’estrema facilità di impiego: il nuovo modello, infatti, può essere collegato rapidamente a qualsiasi dispositivo smart e gestito interamente dal touchscreen a colori integrato da 3 pollici.

Grazie all’innovativo sistema a 5 inchiostri separati, PIXMA TR7650 eccelle nella stampa di vivaci foto a colori senza bordi fino al formato A4 e di documenti nitidissimi. Inoltre, assicura un risparmio sui costi: le cartucce d’inchiostro a resa elevata XL e XXL opzionali consentono di aumentare la produzione, mentre la funzione di stampa fronte – retro automatica contribuisce sensibilmente alla riduzione del consumo di carta L’opportunità di copiare, acquisire e trasmettere via fax documenti multi-pagina in tutta semplicità è offerta dall’alimentatore automatico di documenti da 20 fogli. Con l’alimentatore carta posteriore è possibile, poi, gestire diversi tipi di supporti, mentre il cassetto anteriore favorisce l’incremento della produttività

La compatibilità con l’app Canon PRINT offre la libertà di lavorare in modalità wireless. La connettività cloud, mobile e Wi-Fi assicura, inoltre, un flusso di lavoro senza problemi. Con PIXMA TR7650, gli utenti possono stampare e acquisire i documenti nei loro servizi di archiviazione cloud preferiti (GoogleDrive, Evernote, Box e altri), mentre monitorano i livelli di inchiostro, controllano lo stato della stampante e gestiscono le attività di stampa da qualsiasi punto della casa con estrema facilità.

Caratteristiche principali

Realizzazione di eccezionali stampe di foto e documenti con la tecnologia a cinque inchiostri separati

Semplice connettività Wi-Fi con codice QR

Touchscreen LCD a colori da 3 pollici

Stampa fotografica senza bordi

Stampa e scansione cloud

Alimentazione carta anteriore e posteriore

ADF da 20 fogli

Con la PIXMA TR7650Canon offre una gamma di applicazioni in grado di supportare qualsiasi attività di stampa, professionale e domestica:

Poster Artist consente di creare poster, striscioni e brochure con proposte di progettazione generate automaticamente, accesso a milioni di foto in stock e colori vividi e vibranti.

consente di creare poster, striscioni e brochure con proposte di progettazione generate automaticamente, accesso a milioni di foto in stock e colori vividi e vibranti. Easy-PhotoPrint Editor dispone di molti modelli pronti all’uso e di un editor di layout per la produzione di un’ampia gamma di articoli di stampa (calendari, fototessere, biglietti da visita, collage).

dispone di molti modelli pronti all’uso e di un editor di layout per la produzione di un’ampia gamma di articoli di stampa (calendari, fototessere, biglietti da visita, collage). Easy-Layout Editor consente di disporre liberamente il layout e stampare documenti, immagini, pagine web e altro con semplici comandi.

consente di disporre liberamente il layout e stampare documenti, immagini, pagine web e altro con semplici comandi. Canon Creative Park contiene un’ampia gamma di modelli, tra i quali animali di carta, biglietti fatti a mano, accessori per le feste e album.

Disponibilità

Canon PIXMA TR7650 sarà disponibile per l’acquisto da aprile presso lo store ufficiale Canon.