Canon offre alle PMI funzionalità di stampa e scansione evolute

Disponibile dopo giugno, la nuova serie di stampanti inkjet WG7500 è ideale per ambienti di piccole e medie dimensioni

Canon ha presentato WG7500, una nuova serie di stampanti multifunzione inkjet (MFP) dedicata alle aziende. Nello specifico, i modelli WG7550F, WG7550 e WG7540 sono ideali per ambienti di piccole e medie dimensioni e garantiscono la massima efficienza e produttività, con costi di stampa contenuti e manutenzione ridotta – caratteristiche determinanti per tutte le realtà con budget e risorse limitate. Inoltre, la serie WG7500 è la prima a introdurre l’innovativa tecnologia inkjet di Canon nelle storiche soluzioni per l’ufficio offerte dal brand.

Progettata per la produttività

WG7500 è in grado di eseguire stampe in formato A3 ad altissima velocità – fino a 80 pagine al minuto a seconda del modello – e scansioni a colori fronte-retro. Perfetta per gli uffici con un volume di stampa mensile fino a 5.000 pagine, la serie WG7500 può affrontare carichi di lavoro particolarmente impegnativi, riducendo i tempi di fermo grazie a un design innovativo e operazioni di manutenzione minime. La tecnologia inkjet e la nuova testina di stampa Canon, permettono inoltre una migliore distribuzione dell’inchiostro: la qualità rimane sempre costante garantendo risultati ottimali in ogni situazione.

I modelli WG7550F, WG7550 e WG7540 sono dotati di un touchscreen a colori da 5 pollici che semplifica l’utilizzo della multifunzione, grazie a un’interfaccia intuitiva e immediata.

Una soluzione concreta per l’ufficio

La nuova serie WG7500 offre un’affidabilità elevata con interventi di manutenzione ordinaria minimi, permettendo quindi di ridurre il costo totale di possesso. L’alimentatore carta è stato progettato per ridurre al minimo gli inceppamenti. Il nuovo design permette interventi di manutenzione rapidi e immediati, senza trascurare l’ecosostenibilità, con funzioni di standby e arresto conformi agli standard internazionali per la protezione dell’ambiente. Le stampanti sono state inoltre progettate appositamente per soddisfare le esigenze di spazio delle piccole imprese grazie a pannelli posti nella parte anteriore e laterale destra della macchina, così da consentire l’installazione lungo le pareti o in un angolo.

Infine, la nuova serie vanta un consumo di corrente ridotto, pari a circa 1,25 kWh/settimana, che riduce l’impatto ambientale e i costi di funzionamento.

Connettività e funzionalità

La serie WG7500 include funzionalità di elaborazione avanzate, come il rilevamento automatico delle dimensioni, la copia delle carte d’identità e la stampa da USB. Quest’ultima, in particolare, permette alle aziende più piccole di stampare o salvare dati scansiti direttamente su USB, senza bisogno di un PC.

Un ulteriore punto di forza è la capacità della nuova serie di integrarsi nelle infrastrutture di rete degli ambienti di lavoro moderni, permettendo al personale in mobilità di accedere facilmente alle funzioni di stampa e scansione. Con i modelli WG7550F e WG7550, gli utenti possono infatti connettersi alle multifunzione dal proprio PC tramite la connessione LAN o via wireless tramite smartphone, tablet o laptop nonché l’app Canon PRINT Business, il plugin Canon Print Service, Apple AirPrint e Mopria. Le funzionalità avanzate di connettività si combinano con un’elevata sicurezza in quanto i dispositivi offrono alle aziende la possibilità di impostare i privilegi di accesso, gestire il dispositivo da un computer e applicare restrizioni ai lavori di stampa e scansione.

Come riferito in una nota ufficiale da Teresa Esposito, Direttore Marketing Business Groups di Canon Italia: «Grazie a questa nuova gamma rendiamo disponibili ad aziende di qualsiasi settore nuovi standard di produttività, tramite dispositivi che offrono bassi costi di gestione e requisiti di manutenzione minimi. La nuova serie WG7500 supporta carichi di lavoro particolarmente impegnativi utilizzando l’innovativa tecnologia inkjet di Canon, per ottimizzare l’efficienza e garantire un TCO competitivo».