Performance e sostenibilità per il nuovo monitor Philips 252B9

Sarà disponibile in Italia entro fine marzo

MMD, produttore di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, lancia il monitor Philips 252B9 B-Line LCD con PowerSensor, un 25” pollici (63.4 cm) 16:10 monitor frameless su tre lati.

Equipaggiato con un innovativo PowerSensor, interruttore fisso da zero watt, tecnologia IPS, SmartErgoBase, e una serie di funzioni che migliorano il comfort, Philips 252B9 è la soluzione ideale per i professionisti che vogliono lavorare nella maniera più produttiva e confortevole possibile, facendo anche attenzione all’impatto sull’ambiente.

Focus sul design

Per assicurare performance visive ottimali per tutti i tipi di usi professionali, Philips 252B9 presenta proporzioni 16:10 3 sided frameless, per avere maggiore spazio sullo schermo verticale ed è equipaggiato con un display IPS che consente un angolo di visione 178°/178°, anche in modalità pivot a 90°. La tecnologia IPS offre anche immagini luminose, nitide e accuratezza dei colori.

Sostenibile, davvero

Il PowerSensor a bordo del monitor può individuare la presenza umana attraverso innocui segnali infrarossi, in modo da ridurre automaticamente la luminosità dello schermo quando l’utente è assente. Il risultato è una riduzione fino all’80% del consumo di energia cosi come l’estensione della durata del monitor. In più, Philips 252B9 è equipaggiato con un interruttore fisso da zero watt, che permette di staccare il monitor dall’AC power, mettendo immediatamente fine al consumo di energia latente, quando il monitor non è in uso. Conforme a standard energetici come EnergyStar 7.0, EPEAT, WEEE, e RoHS, il monitor presenta l’85% di plastica riciclata post-consumo e il 100% di materiale da imballaggio riciclabile per ridurre ulteriormente la carbon footprint.

Features

Philips 252B9 presenta numerose caratteristiche innovative per aumentare la produttività e assicurare un comfort ottimale. La SmartErgoBase permette agli utenti di sollevare, abbassare, ruotare, e inclinare lo schermo alla precisa altezza e angolatura che meglio si adatta ai loro bisogni, alleggerendo lo sforzo visivo dopo lunghe ore di lavoro.

Una configurazione VESA integrata offre una maggiore flessibilità nel montare il monitor con centinaia di soluzioni compatibili. Il monitor Philips 252B9 fornisce anche più tecnologie che migliorano il comfort per la visualizzazione come Flicker-Free, modalità LowBlue per un maggiore benessere e modalità EasyRead per una piacevole esperienza di lettura come se fosse sulla carta. Due altoparlanti incorporati così come diversi connettori per VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 completano questo monitor potente e d’avanguardia.