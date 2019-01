MMD presenta Philips 241B7QGJ

E’ il monitor green che rispetta l’ambiente e migliora la produttività professionale

MMD, specialista nella produzione di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia l’imminente disponibilità del monitor Philips 241B7QGJ Full HD. Questo monitor da 24″ pollici (23.8”) LCD è il nuovo benchmark per i monitor green, per aumentare le performance lavorative rispettando l’ambiente e offrendo ai professionisti un alleato per salvaguardare l’ambiente. Oltre alla sua efficienza energetica, un imballaggio completamente riciclabile e la conformità a molteplici standard ambientali internazionali, Philips 241B7QGJ garantisce agli utenti una gamma completa di soluzioni ergonomiche e smart. Tra queste, Full HD e IPS technology, SmartImage, SmartContrast, e SmartResponse, USB 3.0 standard, altoparlanti integrati, e la base SmartErgo, che insieme assicurano all’utente comfort e convenienza.

All’insegna del green

Il monitor Philips 241B7QGJ testimonia l’impegno di lunga data di Philips per l’ecosostenibilità e l’ambiente. Il display all’insegna del green è stato disegnato specificamente per avere il più basso impatto ambientale possibile. Composto da materiali leggeri, per l’85% di plastica riciclata post consumo con certificazione TCO, il Philips 241B7QGJ è completamente privo di sostanze dannose come piombo, mercurio, alogeni e PVC/BFR. In più, tutte le parti in plastica del display, le parti in metallo del telaio e i materiali di imballaggio, sono riciclabili al 100%. Questo monitor Philips sostiene così l’economia circolare, aiutando nel frattempo a controllare il consumo delle risorse globali e tutte le emissioni associate al trasporto. Come risultato, il Green Electric Council ha premiato questo monitor con certificazione ecolabel EPEAT, a testimonianza del suo design e performance green.

La soluzione sostenibile, verso una migliore produttività

I professionisti in tutti i settori si aspettano che la tecnologia semplifichi il modo di lavorare e il Philips 241B7QGJ offre qualità e comfort senza dimenticare la sostenibilità. Risoluzione Full HD e pannello IPS panel si traducono in immagini incredibilmente chiare, brillanti che possono essere viste da quasi ogni angolazione. La cornice ultra sottile permette di sfruttare lo spazio dello schermo, in modo semplice, mentre le innovazioni come SmartImage, SmartContrast e SmartResponse garantiscono un picco di qualità immagine e video. E siccome lunghe ore di fronte al computer sono spesso sinonimo di fatica, il Philips 241B7QGJ è equipaggiato con soluzioni indicate per migliorare il comfort dell’utente. Queste includono un antiriflesso, un riflesso minimo sulla superficie del monitor così come una modalità LowBlue, una tecnologia Flicker-free per una miglior visualizzazione mentre si sta lavorando, oltre a una SmartErgo base e il montaggio VESA completamente regolabile per permettere agli utenti di scegliere una posizione che più si adatta a loro.

Il monitor più efficiente al mondo dal punto di vista energetico

L’efficienza energetica è un punto cruciale per assicurare il minor impatto ambientale, e anche in questo caso, il Philips 241B7QGJ è ben al di sopra.Dotato di una serie di tecnologie per il risparmio energetico, questo display offre una sostanziale riduzione di consumo energetico – un beneficio per l’ambiente così come per il portafoglio degli utenti. Tra queste tecnologie a basso consumo ed alte prestazioni c’è il PowerSensor, che determina la presenza o l’assenza dell’utente attraverso innocui segnali infrarossi e riduce automaticamente di conseguenza la luminosità. Questa innovazione da sola è responsabile per circa l’80% del risparmio di energia. Ma c’è di più: Philips 241B7QGJ si caratterizza anche per un design retroilluminazione a basso consumo per luminosità ottimizzata con minimo dispendio, tecnologia LightSensor che percepisce l’ambiente di luce e regola automaticamente l’intensità, e un Zero Power Switch che mette fine allo spreco di energia latente, come può succedere con i monitor convenzionali quando vengono spenti. Il consumo del monitor è 11 watt, misurato con EnergyStar 7.0; il grado di energia A++ sottolinea ancora di più l’imparagonabile efficienza energetica di Philips 241B7QGJ.