Da Panasonic nuovi tool Android per la gestione aziendale

La suite di gestione aziendale per i tablet e dispositivi handheld TOUGHBOOK si arricchisce di nuovi strumenti

Consapevole di come l’adozione di tablet e dispositivi handheld Android continui a crescere nelle aziende, Panasonic ha annunciato la nuova generazione di Panasonic COMPASS, la propria suite di gestione aziendale per i tablet e dispositivi handheld Panasonic TOUGHBOOK con sistema operativo Android.

Le ultime integrazioni del pacchetto COMPASS, acronimo di Complete Android Services and Security, comprendono un nuovo tool proprietario di configurazione rapida, aggiornamenti di sicurezza migliorati fino a 10 anni dall’implementazione dei dispositivi, nonché Mobile Enterprise Application Platform e un portale dedicato alla presentazione di richieste di certificazione per nuove applicazioni per i dispositivi Android Panasonic.

La sicurezza, infatti, si conferma ancora la preoccupazione principale di chi adotta tablet e dispositivi handheld Android, anche se l’implementazione di questo sistema operativo è destinata crescere anche nei prossimi tre anni.

Da qui l’offerta di Panasonic COMPASS 2.0, che propone alle aziende tutto ciò di cui hanno bisogno per configurare, utilizzare e gestire in tutta sicurezza i propri tablet e dispositivi handheld rugged Android Panasonic. COMPASS è, di fatto, progettato per dare alle aziende la fiducia necessaria a sfruttare la flessibilità di un sistema operativo Android, con la sicurezza che i dispositivi Panasonic sono business-ready in termini di applicazioni, gestione e sicurezza.

Cinque pilastri essenziali per i dispositivi rugged Android Panasonic

Panasonic COMPASS si compone di 5 elementi essenziali per le aziende che utilizzano dispositivi rugged Android Panasonic:

COMPASS Custom

Per migliorare la user experience fin dal primo utilizzo e dotare i dispositivi di un’identità aziendale, COMPASS Custom offre livelli multipli di personalizzazione di Android Operating System (OS). Le opzioni spaziano dalle modifiche dell’aspetto base del sistema operativo a kernel personalizzati con driver specifici, passando per l’accesso completo all’area build.

COMPASS Air

La tecnologia Firmware-Over-The-Air (FOTA) può essere utilizzata per aggiornamenti firmware, patch di sicurezza, aggiornamenti delle applicazioni di sistema e fix del driver utilizzando la connessione dati. Gli aggiornamenti vengono inviati ai dispositivi TOUGHBOOK Panasonic due volte l’anno, come servizio standard e gratuito per tutti i dispositivi.

Advanced FOTA è un servizio a pagamento per le aziende che necessitano di maggiore controllo sugli aggiornamenti. Gli IT Managers possono decidere quando e quali policy implementare e su quali dispositivi. Advanced FOTA include anche l’accesso alla feature Panasonic Software Component Management Object (SCOMO) che consente un controllo simile sui componenti software.

COMPASS Manager

COMPASS Manager offre una serie di tool di staging e gestione remota dei dispositivi handheld, comprese le licenze software e le certificazioni Enterprise Mobility Management (EMM) o Mobile Device Management (MDM).

Configurazione iniziale dei dispositivi

Panasonic offre un’ampia varietà di opzioni di configurazione e staging. Tra queste, anche lo staging Panasonic presso il TOUGHBOOK Configuration Centre; staging Enterprise Mobility Management (EMM) o Mobile Device Management (MDM) tramite codice Quick Response (QR) o bump Near Field Communication (NFC); staging tramite USB in un’area dedicata. Per i clienti che non hanno accesso a queste applicazioni o network di dati, Panasonic propone il nuovo tool Rapid Configuration (PARC). I clienti possono configurare oltre quaranta impostazioni per creare profili sicuri con una console di configurazione basata su PC, in grado di generare un codice QR che può essere scannerizzato da dispositivo o da dispositivi che sono configurati. Con PARC è anche possibile la configurazione NFC.

Gestione delle applicazioni

I modelli Android di Panasonic sono certificati da numerosi vendor Enterprise Mobility Management (EMM). I vantaggi della certificazione EMM includono applicazioni ottimizzate per i dispositivi Panasonic e l’opportunità di accedere ad edizioni esclusive Panasonic delle applicazioni EMM tramite Google Play Store. Per i clienti EMM, il roll-out può essere semplificato con pre-installazione Panasonic.

Portale APK

Caricando un’app sul portale APK, Panasonic ne può certificare l’uso sui dispositivi TOUGHBOOK. Questa procedura assicura che sui device sia presente la versione corretta dell’app, e aiuta a proteggere i dati contro eventuali violazioni.

Mobile Enterprise Application Platform (MEAP)

La piattaforma MCL Mobility è una Mobile Enterprise Application Platform (MEAP) unica nel suo genere, per creare, installare, eseguire e gestire le applicazioni su sistemi operativi e hardware diversi. La MCL Mobility Platform consente una gestione centrale e virtuale dell’intera infrastruttura dei dispositivi mobili. Inoltre, elimina le necessità di sviluppo e test complessi e dispendiosi in termini di tempo, riducendo i costi, il time-to-market e assicurando le applicazioni in caso di migrazione di sistema operativo e hardware.

COMPASS Security

COMPASS Security è la soluzione completa per la garanzia del ciclo di vita e la gestione dei dispositivi Android TOUGHBOOK, che assicura che tutto il parco mobile sia totalmente protetto e le performance dei device ottimizzate. COMPASS Security consente agli amministratori IT di scegliere come installare gli aggiornamenti – localmente o in remoto via MDM, FOTA o Advanced FOTA – e di continuare ben oltre la fine del ciclo di vita del prodotto. Il servizio standard fornisce in media due aggiornamenti all’anno, che continuano fino a un anno dopo il fine vita del prodotto. La versione premium del servizio offre supporto fino a 3 anni dopo la fine del ciclo di vita del prodotto (con possibilità di estensione fino a 5 anni) con aggiornamenti più frequenti, compreso il supporto attraverso transizioni OS, dove possibile.

Anche soluzioni di codifica e di sicurezza offerte da terze parti possono essere certificate e pre-installate su richiesta, sfruttando le capacità di staging e implementazione di COMPASS Manager.

COMPASS for Enterprised

Una gamma di strumenti che semplifica e assicura che i dispositivi siano ottimizzati per l’uso aziendale.

Enterprise Launcher

I dispositivi Ensure Corporate Owned, Single Use (COSU) e Corporate Owned, Personally Enabled (COPE) possono essere utilizzati solo per lavorare con modalità kiosk. Questo consente per esempio di limitare il dispositivo all’utilizzo di solo una o una selezione di applicazioni e feature per end-user specifici.

MCL Developer

MCL Developer è un tool di sviluppo di applicazioni low-code per creare ed implementare applicazioni business personalizzate su dispositivi che utilizzano la piattaforma MCL. Le applicazioni disegnate per la piattaforma MCL possono essere installate su molteplici sistemi operativi, formati e modelli di dispositivi. Panasonic offre anche un servizio di sviluppo di applicazioni. Questo può includere un servizio di consulenza durante le sviluppo e anche idee su come migliorare le operazioni quotidiane.