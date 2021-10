Snom a SMAU Milano 2021 con tante novità

Gli ultimi diciotto mesi hanno fatto emergere prepotentemente nuove esigenze in termini di continuità dei servizi, ottimizzazione delle risorse e produttività delle aziende. Questo in concomitanza nuove modalità operative, remote, in presenza o ibride, da cui Snom, pioniere del VoIP, ha tratto l’ispirazione alla base delle nuove linee di prodotto e soluzioni che ha annuniciato in questo periodo, tutte in linea con le tendenze di mercato. Soluzioni e terminali che l’azienda presenterà live a SMAU Milano dal 12 al 13 ottobre.

Gli highlight di Snom a SMAU

La nuova versione del firmware progettata dal team di ricerca e sviluppo di Berlino consente ad esempio di “smartizzare” uffici e edifici grazie a nuove applicazioni XML. I telefoni IP Snom sono ora in grado di gestire una moltitudine di scenari domotici e supportano la ricezione di flussi video da webcam IP e telecamere Raspberry PI. Il controllo remoto delle applicazioni per l’automazione degli uffici e il monitoraggio degli ingressi tramite i telefoni IP Snom è tanto semplice come usare uno smartphone.

Un’altra innovazione lanciata quest’anno è la tecnologia Beacon di Snom per la localizzazione precisa (al metro) di oggetti o apparecchiature mobili, la protezione antifurto e le chiamate d’emergenza. Gli ospedali e le case di riposo, per esempio, necessitano di sistemi sicuri e funzionali per la localizzazione immediata di attrezzature mobili, clienti e personale infermieristico. Lo stesso vale per le attrezzature di lavoro mobili e di uso frequente (muletti, carrelli elevatori, ecc.) nella logistica o nei cantieri, così come per articoli o oggetti facilmente sottraibili da uffici, musei, hotel o negozi. I Beacon Gateway e Tag di Snom interagiscono nativamente con la stazione base DECT multicella Snom M900 a cui inviano in tempo reale i dati relativi agli oggetti tracciati e non interferiscono con infrastrutture esistenti come WLAN o radio, né con apparecchiature elettromedicali.

Nell’ambito dei terminali, Snom ha presentato con il nuovo C520-WiMi Ref.2 una versione notevolmente perfezionata della sua apprezzata soluzione per le teleconferenze, e dotata di una qualità audio superiore. Ma non solo: anche la nuova serie di telefoni Snom D8xx, presentata ufficialmente a Berlino lo scorso 23 settembre, sarà esposta per la prima volta in Italia in occasione di SMAU. Frutto di una radicale rivoluzione del classico telefono da tavolo IP e disponibile sul mercato in maniera graduale a partire dalla fine dell’anno, la serie Snom D8xx è la risposta concreta del vendor alle domande inerenti ruolo e funzionalità del telefono aziendale nei prossimi anni.

Il team di Snom Italia sarà lieto di incontrare al proprio stand partner e clienti interessati a scoprire tutti i vantaggi di un’integrazione tra telecomunicazioni, infrastruttura IT e OT che va ben oltre il VoIP e trasforma il telefono in centrale di comando dell’ufficio intelligente.