Al via i Surface Days: sconti per gli amanti della famiglia Surface

Da oggi al 4 aprile partono gli “sconti di primavera” sui migliori dispositivi della gamma Surface di Microsoft

Microsoft annuncia per la prima volta in Italia i Surface Days, quindici giorni di sconti che, da oggi fino al 4 aprile, offriranno agli amanti della famiglia Surface la possibilità di acquistare i migliori prodotti della gamma a prezzi vantaggiosi con sconti fino al 30%.

Tra i protagonisti della promozione di primavera, Surface Pro 6 e Surface Laptop 2, le

due new entry della gamma che vantano una grafica di alto livello e prestazioni migliorate rispetto ai precedenti modelli, e Surface Go, il più piccolo, leggero ed economico della famiglia, adatto a chi cerca un dispositivo performante da mettere in borsa e portare sempre con sé.

I device

Surface Pro 6, disponibile sul mercato anche nella nuova variante Black, è il compagno perfetto per chi desidera un 2-in-1 in grado di adattarsi a ogni esigenza, grazie alla sua leggerezza e versatilità. Durante i Surface Days è possibile acquistare Surface Pro 6 nella configurazione da 128 GB, 8 GB di RAM e processore Intel Core i5, a un prezzo suggerito di 899,99 € invece di 1.069,99 €.

Surface Laptop 2, invece, è perfetto per chi è alla ricerca di uno strumento potente ed elegante, senza rinunciare al design più tradizionale di un laptop. Approfittando degli imperdibili Surface Days, Laptop 2 da 128 GB, 8 GB di RAM e processore Intel Core i5 è disponibile al prezzo suggerito di 1.049,99 € invece di 1.169,99 €.

Infine, per chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di vantare prestazioni di un portatile e portabilità di un tablet, sarà possibile acquistare Surface Go da 64 GB, con 4 GB di RAM, al prezzo consigliato di 399,99 € invece di 459,99 €.

La promozione Surface Days è attiva sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori di elettronica fisici e online.

Da non dimenticare, la speciale promozione sempre valida per studenti, genitori e docenti che permette di ottenere uno sconto del 10% sui dispositivi della linea Surface.