Extreme NOW passa da Milano e Roma

Il 3 e il 10 aprile in scena le ultime due tappe del tour EMEA di Extreme Networks

Sta per concludersi in Italia Extreme NOW, il road show EMEA di Extreme Networks partito da Londra il 19 febbraio, e poi proseguito nelle città di Berlino, Dubai, Ryhiadh, Madrid, Istanbul e Parigi.

Un tour di dimensione globale che ha toccato città di tutto il mondo – che si concluderà a maggio a Nashville in Tennessee -, progettato da Extreme per condividere la visione aziendale e la roadmap strategica con tutto il suo ecosistema (clienti, partner, fornitori e utenti finali), raccogliere feedback e contribuire attivamente al miglioramento del suo portfolio.

Le prossime tappe italiane saranno:

3 aprile – Bollate (Milano) c/o Fabbrica Borroni, Via Giacomo Matteotti, 19

10 aprile – Roma c/o Officine Farneto, Via Dei Monti della Farnesina, 77

L’evento è gratuito, ma è necessaria la registrazione.