POLY (Plantronics+Polycom) in partnership con Microsoft Teams, Amazon e Google

La neonata società porta già a casa i primi successi

A pochi giorni dall’annuncio della nascita di POLY, che deriva dalla fusione di Plantronics e Polycom, la società annuncia importanti partnership con Microsoft Teams, Amazon e Google.

POLY per Microsoft Teams

La serie CCX di Poly, eleganti telefoni da scrivania progettati per l’ufficio moderno, che uniscono la soluzione nativa di Microsoft Teams ad una qualità vocale eccezionale. Due nuovi dispositivi creati per le comunicazioni di business, Poly CCX 500 e CCX 700 estendono le potenzialità dei Team di lavoro direttamente al telefono desktop in modo che le chiamate, il calendario e le riunioni siano completamente integrati e accessibili tramite il display dello schermo del telefono per rendere più efficienti le riunioni. Partecipare a una chiamata in conferenza è facile come un clic sul calendario. Le aziende che stanno migrando verso questo sistema o che già si affidano a Teams, posso trarre molti vantaggi dalla capacità della serie CCX, che funziona come una vera piattaforma di comunicazioni unificate offrendo una qualità vocale di alto livello.

POLY integra Amazon Chime e Alexa

Poly annuncia l’integrazione di Amazon Chime e Alexa for Business con Polycom Trio, e Amazon Alexa con Plantronics Voyager 4200 UC.

Attraverso i servizi Web di Amazon, Poly offre esperienze senza interruzioni in ufficio e in viaggio, per consentire agli utenti di essere sempre produttivi.

La combinazione di queste soluzioni è in grado di fornire un’esperienza di meeting sensazionale, con nuovi comandi vocali per gestire le riunioni e attivare i dispositivi di terze parti.

POLY per Google Voice

VVX 250, 350 e 450 OBi Edition di Poly sono i primi dispositivi IP certificati Google Voice, frutto di una nuova partnership tra Poly e Google Cloud per creare soluzioni integrate per le aziende che fanno affidamento su G Suite di Google Cloud con Google Voice.