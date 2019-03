Amanda Brembati a capo della nuova BU Printing & Supplies di Tech Data

La business unit è stata ideata per creare un’organizzazione sempre più focalizzata sui servizi e sul miglioramento dell’offerta e della gamma prodotti

Tech Data annuncia l’organizzazione della nuova business unit Printing & Supplies, ideata nell’ottica di creare un’organizzazione sempre più focalizzata sui servizi e sul miglioramento continuo dell’offerta e della gamma prodotti, rispondendo in maniera più efficace a tutte le richieste nel mercato delle soluzioni di stampa.

A capo del team c’è Amanda Brembati, che assume il ruolo di BU Manager Printing & Supplies: “Sono onorata dell’opportunità che Tech Data mi ha dato, come Business Unit Manager della rinnovata BU Printing & Supplies. In un settore in continua evoluzione bisogna accogliere con energia e passione le nuove sfide che il mercato impone, ideando nuove iniziative e servizi per i partner, per poter offrire soluzioni sempre più focalizzate sui bisogni dei nostri clienti”.

Oltre ad Amanda Brembati, il Team Printing & Supplies si compone di diverse figure di marketing e di vendita, ognuna focalizzata su aspetti specifici legati sia al business, lavorando come guida per la crescita nel mercato di riferimento in sinergia con i Team di vendita; sia al brand, contribuendo alla gestione delle relazioni con i diversi produttori distribuiti da Tech Data, seguendone i programmi, impostando la politica di pricing e curando il marketing di prodotto. Grande focus viene dato al contatto con il cliente, in modo proattivo attraverso l’erogazione del servizio di configurazioni prodotti, informazione sui programmi di canale e quotazioni.