A RomaEst c’è un nuovo Xiaomi Store

A sole due settimane dall’apertura dell’ultimo Xiaomi Store, Xiaomi ha annunciato insieme al partner Xiaomi Store Italia l’apertura di un nuovo punto vendita a Roma.

Inaugurato ufficialmente sabato 23 aprile, il nuovo Xiaomi Store, con una superficie di 100 mq e uno staff di sei persone, si trova all’interno del Centro Commerciale RomaEst, tra i Centri Commerciali più grandi d’Italia con 210 negozi e 7.000 parcheggi gratuiti, costituendo il terzo negozio Xiaomi presente nella capitale, nonché il quinto nel Lazio.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia: «Fin dal nostro ingresso sul mercato italiano nel 2018 abbiamo voluto essere fisicamente presenti sul territorio e continuiamo a perseguire questo desiderio. In quasi quattro anni, grazie alla collaborazione con Xiaomi Store Italia, abbiamo aperto 25 punti vendita e, con questa nuova apertura, siamo ancora più vicini ai nostri fan romani».

Per Paolo Mastrojanni, Retail Director Xiaomi Store Italia: «Quello di RomaEst sarà il quinto Store della regione Lazio, rendendoci davvero lieti di poter continuare ad espandere la nostra presenza sul territorio ed in particolare a Roma, dove si concentra una grande fetta del pubblico Xiaomi».

Insieme all’apertura Xiaomi Store di RomaEst, sempre il 23 aprile si è tenuto il reopening di Xiaomi Store Porta di Roma in una versione tutta rinnovata.

Continua così, senza sosta, la strategia di espansione di Xiaomi nel nostro Paese che, tramite anche una rete capillare di punti vendita fisici, punta a conquistare e consolidare il ruolo di leader indiscusso nelle classifiche di smartphone e device IoT.