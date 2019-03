Datamatic svela il suo lato ROGUE

Il nuovo private label debutta sul mercato con Rogue 13X, un accattivante laptop sottile con display full HD

È solo la prima di una serie di nuove proposte quella annunciata da Datamatic che, con il nuovo private label ROGUE ha annunciato una nuova offerta di prodotti tecnologici, che si caratterizzano per prestazioni elevate e un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Rogue 13X è, infatti, un laptop sottile ed elegante con display da 13,3” Full HD, basato su piattaforma Intel a 64 bit e sistema operativo Windows 10.

Questo notebook è il primo di una serie di prodotti tecnologici a marchio Rogue, che si rivolgono a un pubblico attento ed esigente, che ricerca il meglio per le proprie necessità al giusto prezzo.

Dotato di un telaio in alluminio, in grado di conferirgli grande robustezza, leggerezza e al contempo un look davvero accattivante, il nuovo Rogue 13X promette di stupire grazie anche alla qualità delle immagini offerte dal suo luminoso display Full HD IPS da 13,3”.

Basato su sistema operativo Microsoft Windows 10 Home, questo laptop è equipaggiato con il performante processore Intel Celeron N3350 con frequenza operativa fino a 2.4 GHz e tecnologia Dynamic frequency scaling, che è in grado di bilanciare al meglio la potenza calcolo in base alle necessità del momento, riducendo di conseguenza sia i consumi, sia i livelli di rumorosità.

Dotato di 32 GB di memoria flash su cui memorizzare i propri documenti e 4 GB di RAM, il nuovo Rogue 13X mette poi a disposizione sul fronte della connettività una porta USB 2.0, una USB 3.0, mentre per quanto riguarda lo storage offre uno slot per SSD M.2 2280 e uno slot microSD, con cui è possibile espandere la capacità di archiviazione in base alle esigenze del momento.

Una videocamera, ingressi e uscite audio, una porta video mini HD e le tecnologie Bluetooth 4.0 e Wi-Fi completano poi dotazione di questa nuovo laptop.

Un modello per ciascuna esigenza

Per coloro che desiderano poter contare su uno spazio di archiviazione più ampio, sono disponibili altri due modelli di Rogue X13 con SSD da 120 GB oppure da 240 GB già preinstallato.

Rogue 13X sarà in vendita a partire da metà aprile con prezzi al pubblico IVA inclusa rispettivamente di 299 euro per il modello base (RNB13X), 329 euro per la versione con SSD da 120 GB (RNB13XS1) e 349 euro quella con unità SSD da 240 GB (RNB13XS2).