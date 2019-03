Disponibili da aprile 2019. E’ possibile risparmiare fino al 90% sul costo dell’inchiostro

La gamma di multifunzione Epson EcoTank si arricchisce con tre nuovi arrivi: ET-2720, ET-2726, ET-2756.

Caratterizzati da un corpo di colore nero per ET-2720 e di colore bianco per ET-2726 ed ET-2756, i tre multifunzione sono accomunati da un design rinnovato e ancora più compatto.

Mantenendo lo stesso principio di risparmio delle EcoTank già presenti sul mercato, i modelli ET-2720, ET-2726 e ET-2756 non utilizzano cartucce, ma sono dotati di un grande serbatoio integrato nella parte anteriore dell’unità, così da avere sempre il controllo della quantità di inchiostro rimanente. Il serbatoio ha quattro sezioni che si riempiono con gli appositi flaconi e contiene una quantità di inchiostro corrispondente a quella di 88 cartucce, per stampare fino a 14.000 pagine in bianco e nero e 6.500 pagine a colori. Naturalmente è possibile ricaricare il serbatoio solo con il colore terminato: grazie alla forma del beccuccio non c’è pericolo di sbagliare colore, né di sporcarsi, per la massima pulizia e semplicità di ricarica.

Con questi nuovi modelli EcoTank è possibile stampare da smartphone, tablet e laptop: tramite la connessione Wi-Fi e Wi-Fi Direct, gli utenti possono usare l’app Epson iPrint e lanciare la stampa dei documenti da dispositivi smart. Non solo: possono ricevere file da qualsiasi parte del mondo tramite Epson Email Print, il servizio che consente di stampare da qualsiasi dispositivo con funzionalità mail.

Da non dimenticare infine che i modelli ET-2720 ed ET-2726 sono adatti per coloro che ricercano un multifunzione base 3-in-1, mentre ET-2756 possiede funzionalità aggiuntive, tra cui la stampa fronte/retro e uno slot per schede SD.