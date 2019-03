Epson a FESPA 2019 con stampanti large format

Presso lo stand Epson i visitatori di FESPA 2019 potranno scoprire nuovi prodotti, applicazioni e oggetti creativi

Epson si prepara a partecipare a FESPA con nuovi modelli della linea di stampanti per grandi formati.

Presso lo Stand G10, nella Hall B, in occasione della fiera che si terrà a Monaco di Baviera dal 15 al 18 maggio, saranno presentati due nuovi prodotti ancora sotto completo embargo.

Quel che è dato di sapere lo ha reso noto in una comunicazione ufficiale Richard Barrow, Senior Product Manager – Production LFP, secondo cui: «I visitatori potranno verificare i vantaggi che Epson è in grado di offrire grazie a controllo su motore di stampa, testine e inchiostri, e toccare con mano come la nostra apertura alla sperimentazione e gli investimenti in Ricerca & Sviluppo ci permettano di portare nuove idee nel campo dello sviluppo delle stampanti. Siamo assolutamente consapevoli di quanto l’industria della stampa richieda soluzioni produttive ed economiche, flessibili e versatili».

Anche per questo motivo, il software Epson Edge Print per stampanti SureColor SC serie S e SureColor SC serie F verrà presentato nel corso di FESPA: questo software supporta la tecnologia Epson Precision Dot che, attraverso la combinazione di un modulo mezzatinta, Look-Up Table (LUT) e tecnologia Micro Weave, rende le differenze nella qualità di stampa immediatamente apprezzabili. Epson è, inoltre, costantemente impegnata ad arricchire la gamma di profili colore disponibili al fine di ottimizzare la qualità di stampa sui supporti più comunemente utilizzati.

Focus sulla stampa di produzione

La stampa di produzione caratterizzerà l’intero stand Epson e tra i nuovi progetti presentati vi sarà il lavoro realizzato da giovani studenti di diverse facoltà di moda e design. Quest’anno Epson ha attivamente collaborato con la Birmingham City University, la University of Westminster e Central St Martins, realtà impegnate nella formazione della prossima generazione di stilisti di moda e creatori di tessuti. A FESPA Epson esporrà una selezione dei lavori prodotti dagli studenti integrandoli nel dècor e nell’allestimento del proprio stand.

In occasione della rassegna tedesca, Epson eseguirà anche dimostrazioni di stampa su nuovi materiali commerciali, come l’ecopelle.

Saranno, inoltre, presentati alcuni nuovi supporti di produzione che arricchiranno il portfolio di carte Epson per la stampa fotografica. Disponibili con superficie lucida e semilucida con grammatura di 200 g/mq, i nuovi supporti sono destinati a chi utilizza le stampanti Epson SureColor SC serie T e SureColor SC serie P per la produzione di foto e poster di fascia alta.

Allo stand saranno, infine, realizzati ed esposti altri prodotti, come decorazioni, articoli da regalo, segnaletica, prove di stampa, fotografie e prodotti per retroilluminazione.