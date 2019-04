Storage: Attiva Evolution distribuisce Infortrend

Il distributore mira ad aumentare sempre più la sua presenza nel canale IT con soluzioni di storage professionale per la gestione dei dati e delle informazioni

Attiva Evolution ha inserito a portafoglio la gamma Infortrend, multinazionale specializzata nella produzione di soluzioni di archiviazione a livello enterprise.

Fondata nel 1993 e da sempre focalizzata nello sviluppo di storage in-house, Infortrend ha guidato la sua espansione nel mercato internazionale grazie a un mix di soluzioni tecnologiche all’avanguardia (è stato il primo produttore al mondo ad aver presentato un sistema di storage con connettività 16G fiber channel) e costi competitivi. La struttura dell’azienda taiwanese permette di gestire in toto la progettazione e produzione dell’hardware, lo sviluppo di firmware e software.

Cosa offre Infortrend

La punta di diamante dell’offerta Infortrend è rappresentata dalle linee di prodotti EonStor ed EonServ, caratterizzate da eccellenti doti di scalabilità e avanzate funzionalità di protezione dei dati, mirano a soddisfare le esigenze di medie e grandi aziende in ambito SAN, NAS Unified (anche con soluzioni dual controller attivo-attivo), DAS e JBOD, compatibili con tutti i sistemi operativi (Windows Server, Linux, Solaris, IBM AIX, HP-UX) e con i maggiori Hypervisor software per la virtualizzazione server come VMware Oracle, Citrix e Microsoft Hyper-V.) e certificati con i software di backup leader del mercato e anche con applicazioni verticali come ad esempio OpenStack, AutoDesk, Tiger Technology, Genetec e Milestone.

“Con le soluzioni Infortrend ci rivolgiamo sia ai nostri clienti storici che a nuovi rivenditori nel mondo IT – spiega Lorenzo Zanotto, Sales Manager di Attiva Evolution -. L’ampliamento dell’offerta nel settore server e storage si inserisce perfettamente nella logica che ci lega ai reseller IT, in cui supporto e valore aggiunto rappresentano i punti cardinali della nostra attività.”

Già presente nel mercato italiano con installazioni presso i maggiori enti di ricerca e la pubblica amministrazione, Infortrend punta sulla divisione a valore di Attiva per poter contare anche in Italia su un canale di rivenditori specializzati e focalizzati sul mondo dello storage che consentano di aumentare la capillarità sul mercato italiano.