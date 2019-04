La tecnologia NEC al DeConstructed di HOME Italia

Oggi, in uno spazio di 400 mq allestito nel cuore del Brera Design District si inaugura anche una nuova era di esperienza visuale

Sarà in Press Preview oggi, lunedì 8 aprile, alle ore 16, DeConstructed HOME Italia, il progetto realizzato in occasione della Milano Design Week, allestito in Via Solferino 40, nel cuore del Brera Design District.

Tra i partner tecnologici di spicco non poteva mancare NEC, che inaugura una nuova era di esperienza visuale con uno scenario di 98 pollici (248 cm) in Ultra High Definition (UHD) atto a ridefinire interamente il concetto di dimensioni e qualità dell’immagine.

Proprio nello spazio di 400 mq, in cui alcune tra le più prestigiose aziende del Made in Italy esporranno i loro prodotti all’interno di un’installazione realizzata a cura dell’Arch. Maurizio Lai, frammenti di volumi si alterneranno a una geometria essenziale destabilizzando l’equilibrio della struttura formale.

DeConstructed, infatti, è un contenitore insolito, uno spazio dove espressioni del design diverse convivono nella definizione di un ambiente astratto e ibrido, dove le funzioni dell’abitare si incrociano.

Cosa aspettarsi

La mostra unisce i vari aspetti del design italiano, che spaziano dalla cura e la creatività dell’artigianato contemporaneo alla versatile capacità di personalizzazione del prodotto esclusivo, dalla ricerca nella applicazione industriale alla ingegnerizzazione delle soluzioni di arredo, rappresentando la caratteristica alchimia di fattori che conosciamo come Made in Italy.

Nel dehor un Concept Restaurant dalle linee contemporanee accoglierà il pubblico durante tutto il Fuorisalone a supporto di un intenso programma di appuntamenti ed eventi.

HOME Italia porta il suo format alla Milano Design Week combinando il gusto per la tradizione del saper fare con uno stile di vita contemporaneo, amante dell’innovazione e del divertimento.

Braid presenta la propria collezione Indoor/Outdoor accogliendo i visitatori del Fuorisalone con un elegante soluzione da esterni, accompagnata da Food&Roll, il ristorante itinerante di NEOLITH dalle linee contemporanee ed essenziali.

I materiali innovativi di Bencore per l’architettura si integrano nello spazio illuminati ad arte e definiscono una zona dalle funzioni multiple, che si trasforma in office con le realizzazioni di Steelbox e Metalway, pensate per gli ambienti di lavoro.

Esemplare Unico racconta l’incanto del prodotto realizzato a mano, mentre Braid dimostra anche nell’indoor la capacità di arredare con stile l’area living-lounge al centro dello spazio ed Elisa Carovilla con Marina Nava esprimono una creatività giocosa nel mondo del complemento d’arredo.

Cristina Rubinetterie raddoppia la sua presenza nel Brera Design District e Dedalo Stone espone vasche in marmo monolitico alleggerito che richiamano le forme della natura. Di Dedalo è anche l’esclusivo tavolo da biliardo in marmo, realizzabile in altri preziosi materiali lapidei.