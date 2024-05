Qualys MSSP Portal: una piattaforma unificata per i Partner Qualys

L’evolversi delle minacce informatiche richiede un’adeguata evoluzione tecnologica degli strumenti di difesa. Qualys, azienda pionieristica specializzata nella fornitura di innovative soluzioni per IT, sicurezza e conformità basate su cloud, ha annunciato il lancio del Qualys MSSP Portal, un nuovo portale globale per i partner dei servizi di sicurezza gestiti (MSSP) come parte della crescita e dell’evoluzione della sua strategia di gestione dei partner. I partner MSSP di Qualys hanno ora accesso a una piattaforma unificata che semplifica la gestione dei clienti, degli abbonamenti e dei servizi di sicurezza per una maggiore efficienza operativa, consentendo di aumentare le opportunità di guadagno e di migliorare i margini operativi.

Qualys MSSP Portal risponde alla crescita del mercato MSSP

La domanda di MSSP è in aumento perché le organizzazioni cercano di esternalizzare le proprie esigenze di cybersecurity affidandosi a esperti in grado di fornire una protezione avanzata e una gestione proattiva delle minacce. Questo ha portato a una crescita significativa del mercato degli MSSP, che si prevede raggiungerà i 68,3 miliardi di dollari nel 2028. Tuttavia, questa crescita ha comportato processi di autenticazione complessi, confusione nelle licenze e pratiche di gestione degli utenti inefficienti sia per gli MSSP che per i loro clienti. Qualys MSSP Portal affronta queste sfide fornendo una piattaforma unificata con una visione olistica di tutti gli account dei clienti, le licenze e i ruoli degli utenti, semplificando il processo di gestione dei partner e migliorando la sicurezza generale.

“Siamo entusiasti dell’impatto del portale MSSP di Qualys sui nostri processi di gestione dei partner”, ha dichiarato Stoyan Neikov, EMEA VSS e VIS Implementation and Service Delivery Lead di DXC Technology. “Le sue funzioni avanzate hanno semplificato le operazioni, in particolare le funzionalità di single sign-on e gli strumenti di gestione degli utenti. Inoltre, i significativi miglioramenti in termini di efficienza ci consentono di concentrarci maggiormente sull’offerta di valore ai nostri clienti”.

Qualys MSSP Portal con un’unica interfaccia utente semplifica la gestione di clienti, abbonamenti e servizi di sicurezza per i partner Qualys MSSP globali

I vantaggi riscontrati dai partner Qualys

Con quasi 50 partner già presenti, il Qualys MSSP Portal offre efficienze integrate, maggiore sicurezza e riduzione delle complessità operative, tra cui:

Esperienza di accesso migliorata: La funzione single sign-on del portale consente ai partner di accedere agli account dei clienti senza dover inserire ripetutamente le credenziali, semplificando il processo di autenticazione e mantenendo al contempo rigorosi protocolli di sicurezza.

La funzione single sign-on del portale consente ai partner di accedere agli account dei clienti senza dover inserire ripetutamente le credenziali, semplificando il processo di autenticazione e mantenendo al contempo rigorosi protocolli di sicurezza. Gestione semplificata per decisioni rapide e informate: Integra la gestione di tutte le attività dei partner e dei clienti in un’unica dashboard per una visione completa delle operazioni, dello stato di sicurezza e delle interazioni con i clienti, riducendo il tempo e l’impegno necessari per la supervisione degli account. Consente la creazione di account utente con accesso basato sui ruoli, garantendo agli utenti il livello di accesso appropriato alle risorse dei clienti.

Integra la gestione di tutte le attività dei partner e dei clienti in un’unica dashboard per una visione completa delle operazioni, dello stato di sicurezza e delle interazioni con i clienti, riducendo il tempo e l’impegno necessari per la supervisione degli account. Consente la creazione di account utente con accesso basato sui ruoli, garantendo agli utenti il livello di accesso appropriato alle risorse dei clienti. Maggiore efficienza grazie ai flussi di lavoro automatizzati: Automatizza le attività ripetitive su più sottoscrizioni e interfacce, come l’aggiornamento delle impostazioni di sicurezza, la generazione di report e la distribuzione di patch.

“Siamo concentrati sulla creazione di un programma di livello mondiale che migliori l’esperienza dei nostri partner e li metta in grado di ampliare la loro rete, di raggiungere clienti nuovi ed esistenti e, in ultima analisi, di aumentare le loro opportunità di guadagno”, ha dichiarato Barb Huelskamp, Senior Vice President, Global Channels and Alliances di Qualys. “Il nuovo portale MSSP è un importante passo avanti che consente ai partner di rispondere alle attuali richieste dei clienti e di scalare le operazioni per affrontare le sfide future, garantendo al contempo una sicurezza ottimale e la riduzione dei rischi per i clienti”.