TCL presenta il futuro al “Time to Go Big”

Si è concluso con successo l’evento “Time to Go Big” di TCL tenutosi a Milano presso la Dream Factory. Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’occasione unica di conoscere il futuro dell’intrattenimento e della tecnologia, con un mix di design innovativo e tecnologie intelligenti che testimoniano l’impegno dell’azienda specializzata nell’elettronica di consumo, nel proporre soluzioni avanzate per un mondo sempre più connesso. Durante l’evento, i visitatori potranno scoprire i prodotti di punta, che non solo ridefiniscono l’esperienza di connessione, ma anticipano anche le tendenze future.

TCL 50 Series: la qualità incontra l’essenziale

TCL presenta con orgoglio la Serie 50, che include il potente TCL 50 5G, l’elegante TCL 50 SE e il versatile TCL 505. Questi nuovi modelli sono simbolo dell’impegno dell’azienda nel rendere la tecnologia accessibile e conveniente per tutti. Ogni modello offre un’eccellente connettività, una qualità superiore del display, grazie alla tecnologia NXTVISION, assicurando un’esperienza utente ottimizzata. Inoltre, TCL 50 5G e 50 SE vantano la prestigiosa certificazione Android Enterprise Recommended (AER), testimoniando l’attenzione di TCL per l’affidabilità e la sicurezza nei dispositivi mobili.

NXTPAPER: l’innovazione incontra il comfort per la vista

La tecnologia TCL NXTPAPER si pone come un’innovazione nel campo delle tecnologie display, promettendo di trasformare il modo in cui interagiamo con i dispositivi. Premiata e progettata sulla base del benessere dell’utente, la tecnologia NXTPAPER offre un’esperienza di visualizzazione simile alla carta, che risulta delicata per gli occhi, riducendo lo sforzo senza compromettere la vivacità dei colori o la chiarezza dell’immagine.

TCL 40 NXTPAPER vanta un display FHD+ da 6,78 pollici, accompagnato da due altoparlanti e audio boom 3D con tecnologia DTS, per un’esperienza audio-visiva coinvolgente ed immersiva. Dotato di una fotocamera selfie ad alta risoluzione da 32MP e di un versatile triplo comparto fotografico posteriore da 50MP, offre la possibilità di scattare foto professionali con una definizione ottimale dei dettagli.

Nella versione 5G, TCL 40 NXTPAPER 5G potenzia la connettività con il velocissimo 5G. Inoltre, il display HD+ da 6,6 pollici e l’interfaccia utente personalizzata NXTPAPER offrono un’esperienza di lettura e visione confortevole, ideale per la gestione del lavoro o per una navigazione rilassata.

Entrambi i modelli vantano una memoria sostanziale, con TCL 40 NXTPAPER dotato di storage da 256GB e RAM da 8GB (espandibile di ulteriori 8GB di RAM virtuale) e TCL 40 NXTPAPER 5G equipaggiato con 256GB di ROM e RAM da 6GB (espandibile di ulteriori 6GB di RAM virtuale), garantendo un multitasking fluido e una produttività elevata.

TCL 40 NXTPAPER 14

Il Tablet NXTPAPER 14, arricchito dalla tecnologia ulteriormente avanzata NXTPAPER 3.0, presenta un’innovazione significativa rispetto alla sua versione precedente. L’introduzione dello schermo CPL (Circularly Polarized Light) è il punto di forza principale, ricreando in modo realistico l’emissione, la riflessione e la rifrazione della luce naturale. Dotato di un ampio display da 14.3 pollici di alta qualità con risoluzione 2.4K, il tablet arriverà nel mercato italiano nel corso del 2024.

TCL RayNeo Air 2 XR Glasses: per una realtà estesa e virtuale

TCL introduce un’esperienza di intrattenimento all’avanguardia con gli innovativi occhiali TCL RayNeo Air 2, che aprono le porte a una dimensione completamente nuova di coinvolgimento visivo. Questi occhiali XR (Realtà Estesa) offrono leggerezza e versatilità, rivoluzionando il settore con tecnologie di punta e offrendo un’esperienza cinematografica ovunque ci si trovi, grazie al campo visivo da 201 pollici, adatto per gaming, film e lavoro. Con un peso distribuito uniformemente e aste regolabili, assicurano comfort per tutto il giorno e, grazie ad un tasso di aggiornamento da 120Hz, un’esperienza di gioco fluida. Il display Micro OLED di Sony permette agli utenti di immergersi in immagini ultra-realistiche e la certificazione Eye Comfort di TÜV Rheinland garantisce una protezione dagli sforzi oculari.