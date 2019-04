I nuovi microfoni wireless di Sony a tutta innovazione

Sono compatibili con Multi Interface Shoe, hanno un’interfaccia audio digitale e si integrano con i camcodrder XDCAM

Sony annuncia la nuova serie di sistemi di microfoni wireless UWP-D, compatibile con il Multi Interface Shoe (supporto MI) e con una nuova interfaccia audio digitale.

La nuova serie UWP-D in combinazione con il nuovo adattatore per supporti MI SMAD-P5 e i camcorder XDCAM PXW-Z280 e PXW-Z190 di Sony, supporta la registrazione di audio digitale nativa e offre quindi una qualità del suono elevata, un ridotto valore di rumore, e l’eliminazione delle fasi di D/A e A/D. La nuova serie UWP-D offre anche un’integrazione avanzata con i camcorder ed è in grado di visualizzare le informazioni audio sul viewfinder per una maggiore comodità di utilizzo sul campo.

Alcune caratteristiche

I microfoni della nuova serie UWP-D vantano l’esclusiva funzionalità “NFC SYNC”, che offre ai professionisti dell’audio impostazioni di frequenza semplici e veloci tra il trasmettitore e il ricevitore. Il design leggero e più compatto assicura elevati livelli di mobilità in una vasta scelta di applicazioni, come produzione di news, produzione sul campo, documentari, eventi sportivi e matrimoni.

Disponibili dalla prossima estate, tutti i modelli della nuova serie UWP-D includeranno questi nuovi componenti audio:

· UWP-D21: Ricevitore Portatile URX-P40 e Trasmettitore da Cintura UTX-B40

· UWP-D22: Ricevitore Portatile URX-P40 e Microfono Wireless Portatile UTX-M40

· UWP-D26: Ricevitore Portatile URX-P40, Trasmettitore da Cintura UTX-B40 e Trasmettitore Plug-on UTX-P40

Integrazione

La nuova serie UWP-D offre anche un’integrazione semplice con i camcorder XDCAM di Sony PXW-Z280 e PXW-Z190, condividendo informazioni audio – come il misuratore del livello RF, l’impostazione audio disattivato e avvisi di batteria in esaurimento per i trasmettitori – visualizzando queste informazioni sul viewfinder.

Grazie al supporto MI SMAD-P5, i segnali audio possono essere trasmessi anche dal ricevitore wireless a una telecamera connessa, senza una connessione via cavo. Uno degli altri vantaggi è la possibilità di uniformare la gestione dell’alimentazione: il ricevitore wireless adesso può essere alimentato dalla telecamera, mentre questa è in grado di sincronizzare accensione e spegnimento con il ricevitore. SMAD-P5 è compatibile con diversi modelli di telecamere Sony dotate di supporto MI con interfaccia audio analogica.

Poiché le riprese con un solo operatore stanno prendendo sempre più piede tra i videografi, l’impostazione facile e veloce dei canali per una trasmissione RF affidabile è un fattore sempre più cruciale. La nuova esclusiva funzione “NFC SYNC” è pensata per impostare le frequenze in modo semplice e veloce. È sufficiente tenere premuto il pulsante NFC SYNC sul ricevitore per qualche secondo e viene subito effettuata la rilevazione automatica della frequenza appropriata. Quindi, l’utente non deve fare altro che avvicinare il ricevitore al trasmettitore per trasferire il canale in modo veloce ed efficiente.

In risposta alla richiesta nel settore di maggiore mobilità, la nuova serie UWP-D è progettata per offrire un funzionamento versatile grazie a un design leggero e compatto. Il nuovo trasmettitore da cintura UTX-B40 è circa il 20% più piccolo rispetto al modello precedente, mentre la lunghezza del ricevitore URX-P04 con il nuovo adattatore per supporti MI SMAD-P5 è stata sensibilmente ridotta, rendendolo pratico da utilizzare con camcorder compatti o telecamere digitali a ottica intercambiabile più piccole.