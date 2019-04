Sul sito di Esprinet una semplice “Fogliolina Verde” caratterizza gli articoli a minor consumo energetico

Da sempre attento alle tematiche ambientale, il distributore di Ict Esprinet ha lanciato un progetto diretto alla sensibilizzazione dei propri stakeholder su questioni legate al risparmio energetico.

Una iniziativa che si è concretizzata in un’analisi comparativa di alcune categorie presenti nel proprio catalogo sulla base di indicatori “green”. I n. 206 prodotti a minor impatto ambientale in termini di efficienza energetica, pari al 20% di quelli analizzati, sono oggi contraddistinti sul sito da una “Fogliolina Verde”.

Gli obiettivi del progetto

Questa attività intende garantire visibilità alle caratteristiche di sostenibilità degli articoli presenti nel portale www.esprinet.com dedicato al “business-to-business”, al fine di agevolare i propri clienti nell’adozione di scelte di business consapevole capaci di apportare valore nel lungo periodo.

Grazie al confronto con fornitori, taluni laboratori specializzati ed associazioni ambientaliste, è stato possibile stabilire degli “indici di efficienza energetica” basati su alcuni parametri di volta in volta ritenuti più idonei a rendere realmente confrontabili tutti i prodotti all’interno di una medesima categoria merceologica.

Come si è sviluppato il progetto

Il progetto è partito dalla classificazione di Televisori e Stampanti. In totale sono stati classificati n. 1058 prodotti, di cui n. 328 televisori e n. 730 stampanti, per arrivare ad assegnare n. 206 “Foglioline Verdi” visibili nelle schede prodotto degli articoli che sono risultati essere maggiormente rispettosi dell’ambiente.

L’analisi è aggiornata su base settimanale così da rendere ricorsivo l’intero ranking in funzione dei modelli che entrano od escono dal catalogo.

Per i Televisori l’assegnazione degli indici è basata sulla formula sottostante all’IEE (Indice di Efficienza Energetica) il quale determina la classe energetica del prodotto. Questo indicatore, che non rappresenta un elemento particolarmente differenziante, è stato ricalcolato partendo dai dati presenti nelle schede prodotto tramite la selezione dei n. 64 televisori (inclusi Monitor TV ed Hotel TV) caratterizzati dalla classe energetica più efficiente. Per le Stampanti invece, ai fini di una piena comparabilità dei prodotti, il parametro utilizzato per il calcolo è il “consumo energetico per pagina stampata” sulla base del quale sono state assegnate n. 142 “Foglioline Verdi”.