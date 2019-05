Tuya in partnership con V-TAC per lo sviluppo dei prodotti AIoT

Tuya annuncia alleanza strategica con un attore chiave dell’illuminazione a LED intelligente

Tuya, specialista mondiale nella tecnologia AIoT (AI + IoT), ha stretto una nuova partnership con V-TAC, pioniere dell’illuminazione intelligente, per accelerare lo sviluppo e l’adozione delle tecnologie domestiche intelligenti AIoT.

Tuya e V-TAC hanno annunciato che la piattaforma domestica intelligente AIoT di Tuya supporterà una vasta gamma di prodotti per l’illuminazione a LED, da lampade e tubi a LED fino ai lampioni e alle luminarie stradali. In qualità di fornitore leader di soluzioni di illuminazione ad alta efficienza energetica in più di 70 paesi, la partnership di V-TAC con Tuya fornirà migliori servizi di illuminazione in Europa, Nord America, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente.

“Uno dei nostri obiettivi di quest’anno è quello di dimostrare che tutto può essere alimentato da Tuya, qualunque forma di illuminazione – ha detto Alex Yang, COO di Tuya -. Attraverso le nostre partnership con leader come V-TAC, stiamo ampliando la gamma di prodotti intelligenti che Tuya supporta per fornire ai consumatori sicurezza e convenienza nelle loro case”.