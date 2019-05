BB Tech Group distribuisce le soluzioni IT di T.NET

Le due società siglano una collaborazione finalizzata a offrire un doppio valore aggiunto: ai reseller BB Tech Group e al mercato italiano B2B

BB Tech Group e T.NET hanno firmato un accordo per la distribuzione in Italia dell’offerta IT del system integrator e service provider che vanta anche una proposta tecnologica per la smart mobility, la smart city e la smart agriculture

L’accordo, stretto a fine aprile, è già operativo con la rete capillare di rivenditori al servizio di BB Tech già impegnati nel progetto. Dal canto suo grazie a T.net, BB Tech potrà offrire ai reseller una gamma di servizi di alta qualità e affidabilità, tecnologicamente avanzati ed economicamente competitivi.

Nell’ambito dell’ampia gamma di servizi offerti da T.net, BB Tech Group si focalizza in particolare sulle soluzioni in Cloud.

“Oggi più che mai è importante offrire soluzioni all’avanguardia a un mercato sempre più esigente in termini di qualità e affidabilità – afferma Giampaolo Bombo, CEO di BB Tech Group –. Ma è anche un mercato in evoluzione, che non sappiamo cosa ci chiederà domani, quindi è strategico collaborare con Partner commerciali che sviluppino soluzioni in house. Per far questo occorrono organizzazioni con team tecnici di alto livello, competenze approfondite ma anche esperienza. T.net risponde a tutti questi requisiti, è italiana ma ha una visione internazionale. Pensiamo che sarà una collaborazione proficua”.

“Abbiamo subito notato la differenza tra la strategia di BB Tech Group rispetto ai distributori classici – dichiara Francesco Mazzola, CEO di T.net –. Uscire dagli schemi tradizionali per dare valore aggiunto, come fa BB Tech con il proprio canale di rivendita, è coerente con la visione di T.net di spingersi sempre un po’ oltre l’orizzonte visibile agli occhi. Pensiamo quindi che questo accordo valorizzi ulteriormente i servizi di T.net e porti risultati concreti grazie alle competenze di tutti gli attori coinvolti”.