Socomec festeggia in grande i suoi primi 100 anni!

Una carica di entusiasmo e un abbraccio di gruppo per tutti i 450 dipendenti, i pensionati di Socomec Italia e le relative famiglie, che sabato 17 settembre si sono trovati a festeggiare il centenario di un’attività fatta di traguardi raggiunti e nuove sfide all’orizzonte.

Le chiavi del successo di questa centenaria storia aziendale stanno nella visione a lungo termine sempre mirata a sviluppare la vocazione all’innovazione e l’identità valoriale che mette al centro le donne e gli uomini come principale ricchezza. Negli anni, infatti, l’azienda ha saputo coltivare i talenti investendo nello sviluppo e nella formazione delle competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato odierno, senza dimenticare l’importanza di vivere in un ambiente positivo creando servizi per i dipendenti e le loro famiglie.

Si tratta di un compleanno importante che vuole restare nella memoria collettiva come occasione di plauso e positivo bilancio ma anche come volano di ulteriori azioni nell’impegno sociale. Socomec, infatti, dà per tutto l’anno ai dipendenti l’opportunità di partecipare ad un concorso con cento sfide che hanno come risultato altrettante donazioni di beneficenza. Ogni sfida portata a termine contribuirà a migliorare le condizioni di vita di alcune delle popolazioni più povere del mondo, aiutandole ad affrontare le disuguaglianze in termini di disponibilità di elettricità ed acqua. In particolare, l’azienda contribuirà alla fornitura di elettricità a scuole e centri sanitari in Madagascar.

In Italia, una rappresentanza dell’azienda ha preso parte lo scorso giugno alla sfida ciclistica che ha coinvolto le sedi Socomec di tutta Europa. I festeggiamenti del centenario in Italia si sono concentrati in due importanti eventi celebrativi. Prima quello tenutosi a giugno, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano, per ripercorrere con clienti e partner le tappe del viaggio intrapreso dall’azienda dal 1922 ad oggi e per presentare le ambizioni e gli obiettivi a cui l’azienda punta per il futuro. E poi questo appuntamento del 17 settembre, in cui il team italiano ha festeggiato il centenario del Gruppo nella sede di Isola Vicentina, con un evento speciale che ha coinvolto tutti, dirigenti, dipendenti e relative famiglie. Convivialità e divertimento hanno caratterizzato il pomeriggio di festa, con artisti di strada che si sono alternati tra spettacoli di giocoleria e marionette, i più piccoli che si sono divertiti cimentandosi in un’avvincente caccia al tesoro, oltre alle tante specialità offerte da ben sei truck di street food e alla musica grazie al DJ Set e al gruppo formato da dipendenti Socomec.

Ieri e oggi: energia e persone in primo piano

La sede vicentina di Socomec è stata fondata nel 1977 a Villaverla e negli anni ha visto una crescita esponenziale dei propri dipendenti, ampliando la propria struttura e creando nel 2007 un laboratorio industriale all’avanguardia ad Isola Vicentina in cui si svolgono attività di progettazione, certificazione, ingegnerizzazione e fabbricazione dei prodotti. Nel 1998 la realtà italiana è stata integrata al Gruppo francese Socomec ampliando il proprio mercato internazionale e la propria gamma di soluzioni per la conversione dell’energia che negli anni si sono sempre distinte per la loro rivoluzionaria innovazione tecnologica.