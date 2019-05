UPS: una Guita Tecnica per sceglierlo al meglio

L’ha scritta il GdL Tecnico UPS di ANIE Automazione, che la presenterà il prossimo 20 maggio a Torino

Lunedì 20 maggio, presso la Sala Consiglio di Facoltà del Politecnico di Torino, in Corso Duca degli Abruzzi 24, si terrà la prima tappa del Roadshow ANIE Energia 2019 intitolato: “L’efficienza energetica: il contributo delle tecnologie impiantistiche”.

Sarà questa l’occasione per il GdL Tecnico UPS dell’Associazione di presentare i contenuti della nuova Guida Tecnica UPS «I criteri di scelta, dimensionamento e utilizzo delle batterie per UPS», che verrà ufficializzata in occasione della prossima fiera SPS IPC Drives Italia, di scena a Parma i prossimi 28-30 maggio.

Oltre a definire l’importanza dei Gruppi Statici di Continuità ai fini del risparmio energetico di un impianto, verranno anche anticipati i contenuti della nuova Guida che mira a fornire una panoramica delle informazioni tecniche necessarie a scegliere, gestire e manutenere le batterie dei gruppi di continuità.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e la partecipazione è gratuita previa compilazione dell’apposito form. Come di consueto, agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri che parteciperanno al seminario per tutta la sua durata è previsto il riconoscimento di 4 crediti formativi.