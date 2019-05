Al via NGAGE, partner program di NFON Italia

NFON ITALIA, filiale di NFON AG lancia NGAGE, il primo programma di canale dedicato ai partner nel nostro Paese

NFON ITALIA, filiale di NFON AG, l’unico provider di servizi cloud PBX paneuropeo, annuncia l’avvio di NGAGE, il primo programma di canale dedicato ai partner nel nostro Paese. A seguito dell’apertura degli uffici milanesi lo scorso marzo, NFON sferra oggi l’offensiva rivolgendosi agli operatori ICT in tutta Italia.

Il primo passo è rappresentato dalla presentazione del programma di canale NGAGE, seguito dal primo evento annuale dedicato ai partner che si terrà a Milano, dal Roadshow NFON che attraverserà l’Italia e un gran numero di iniziative promozionali.

César Flores Rodríguez, Chief Sales Office di NFON AG: “Offriamo un’eccellente opportunità di business a sostegno di quei partner che intendono affrontare il futuro delle telecomunicazioni al nostro fianco. I nostri partner saranno i protagonisti in un Paese leader per la trasformazione e la digitalizzazione”.

Molteplici vantaggi per il canale

Numerosi i benefici per i partner che aderiranno a NGAGE: dall’ottima marginalità alla possibilità di accedere a strumenti di vendita e marketing intelligenti, newsletter mensili, webcast programmati, partecipazione a eventi, demo account per testare tutte le funzionalità del servizio Cloudya e molto altro.

Marco Pasculli, Managing Director, NFON ITALIA: “I nostri partner potranno offrire ai propri clienti una soluzione semplice, scalabile e innovativa, senza costi di manutenzione e con aggiornamenti gratuiti, il tutto nell’ottica di una nuova libertà nella comunicazione aziendale”.

Entrare nel business della telefonia cloud con NFON rappresenta l’opportunità per qualsiasi rivenditore di beneficiare di entrate ricorrenti. “Anziché limitare la propria attività commerciale alla ricerca continua di nuove opportunità, NFON offre, con il proprio portfolio di servizi, la possibilità di capitalizzare i propri clienti e quelli nuovi con una fatturazione ricorrente mensile per l’intera durata di ciascun contratto”, prosegue Marco Pasculli.

NFON si rivolge a qualsiasi player del mercato ICT ed è l’ideale per qualsiasi operatore attivo nel settore IT e delle telecomunicazioni. Aggiunge il manager italiano: “Un tipo di business ricorrente rappresenta il presente e il futuro di qualsiasi attività. I clienti sono sempre più inclini a pagare per quel che effettivamente utilizzano e abbandonano i modelli di tipo CAPEX. NFON e le sue soluzioni svolgono un ruolo importante nella modernizzazione delle esigenze di comunicazione di intere industrie”.

Semplice e profittevole

Siglare una partnership con NFON è davvero molto semplice: i partner vengono accreditati in base alle proprie potenzialità e capacità di business e vengono accreditati quali partner Certified o Premium. Ancora Marco Pasculli: “L’accreditamento Certified dà accesso a tutti i benefici della partnership con NFON in Italia, mentre quella Premium è dedicata a quelle aziende con maggiori capacità di investimento, una grande capillarità sul territorio e, conseguentemente, un bacino utenti più vasto”.

La collaborazione effettiva si concretizza con il training NFON Academy, un breve periodo di massimo due giorni di formazione, tecnica e commerciale, online o in aula presso la sede NFON Italia o il partner.

“La relazione con il cliente finale è sempre a carico del partner, il quale, qualora debba scalare un problema tecnico, può contattare l’assistenza di NFON. Il partner Certified accede al nostro supporto tecnico centralizzato telefonico e via mail, mentre il partner Premium accederà al nostro team italiano. Per le nostre soluzioni NFON Premium quali Nhospitality o Ncontactcenter, invece, abbiamo previsto dei programmi di qualificazione dedicati. Aderire al nostro programma NGAGE significa aderire e un’ottima partnership con ottime opportunità di business per il canale italiano”.