Cortona On The Move: Canon anima il festival

Canon è Digital Image Partner della nona edizione del festival internazionale di fotografia ospitato dalla cittadina toscana

Anche nel 2019, per il terzo anno consecutivo, Canon si conferma Digital Imaging Partner di Cortona On The Move, festival fotografico internazionale che sarà in scena dall’11 luglio al 29 settembre nella suggestiva cornice della cittadina toscana, che per l’occasione rispolvera la sua bellezza diventando il simbolo di un passato che vive nel presente e guarda al futuro.

La manifestazione, realizzata con il patrocino della Regione Toscana e del Comune di Cortona, che vede come main partner Intesa Sanpaolo, è alla sua nona edizione e come da tradizione vede come fil rouge un tema di attualità. Protagonista quest’anno sarà la tematica dell’ambiente in relazione all’essere umano. Un ambiente che diventa quasi una sorta di memoria storica dell’umanità.

32 mostre e tanto altro

Cortona On The Move nel 2019 ospita 32 mostre, in ambienti e cornici suggestive, ma non è solo immagine perché alle esposizioni si affiancano eventi, workshop, letture portfolio, call e talk.

“Cortona è magia – esordisce Alberto Paglialonga, Head of Customer and Channel Marketing IT&CG at Canon Italia – e noi vogliamo essere parte di questa magia con la nostra tecnologia. Siamo orgogliosi di essere partner del festival per il terzo anno consecutivo, portando un bagaglio sempre più ricco di idee e collaborazioni per rendere Cortona On The Move più immersiva ed attiva”.

Ma in cosa consiste concretamente l’apporto di Canon?

Area Touch&Try

Nel cuore della sede del festival all’interno dell’area Bookshop, i visitatori potranno ricevere in prestito fotocamere e ottiche della gamma EOS ed EOS R, dalle mirrorless alle reflex per testare i prodotti gratuitamente sul campo nel corso delle giornate inaugurali, dall’11 al 13 luglio.

La mostra dedicata al Premio Canon Giovani Fotografi

Per il secondo anno, il Premio Canon Giovani Fotografi, sposa la piattaforma di Cortona On The Move organizzando una mostra fotografica che raccoglie le immagini dei vincitori del concorso.

Master of Photography a Cortona

I due finalisti del TV show SKY Arte parteciperanno a Cortona On The Move, dove avranno la possibilità di seguire un workshop professionale e letture portfolio individuali con importanti photo editor del settore. A seguito della collaborazione di Canon alla quarta edizione di Master of Photography, il festival ospiterà la mostra conclusiva degli scatti dei talenti del programma, prodotto con tecnologia Canon ed esposta al fianco di illustri fotografi contemporanei.

Arena Video&Beyond by Canon Cinema EOS

Interamente realizzata con soluzioni di videoproiezione Canon, l’arena dedicata all’intersezione tra fotografia, film e altri media, presenterà una sezione dedicata a video sperimentali, installazioni e opere transmediali.

Officina di Stampa

La storica sede dell’associazione culturale di Cortona On The Move, posizionata in un antico edificio al centro di Cortona, si trasformerà in una tipografia creativa e d’ispirazione. Inoltre, tutte le fotografie di Cortona On The Move saranno stampate con soluzioni, tecnologia e materiali Canon in collaborazione con il laboratorio d’eccellenza Center Chrome di Firenze. Le stampe saranno realizzate con imagePROGRAF PRO-4000, una soluzione grande formato studiata per la stampa fotografica professionale e Fine Art.

Cortona On The Move Summer School e Canon Academy

Il festival raccoglierà come sempre un ricco calendario di workshop all’interno del progetto Summer School, realizzato in collaborazione con Canon Academy. Tra gli appuntamenti si trovano le classi tenute dai Canon Ambassador Jérôme Sessini e Paolo Verzone “La fotografia documentaria e la giusta distanza” e “Cortona, un luogo e un’avventura che vogliono essere raccontate”.

Canon offrirà a cinque studenti di fotografia, provenienti da diversi istituti italiani, la possibilità di partecipare gratuitamente con l’obiettivo di offfrire nuove opportunità di crescita professionali.

Per finire la Canon Academy, dedicata al pubblico nelle fasi inaugurali del festival. Incontri tematici di formazione aperti a tutti della durata di circa tre ore che si terranno in Piazza Luca Signorelli.