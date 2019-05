L’Empower Your Office Ecosystem Tour 2019 di Canon al via

Canon in tour, da maggio a ottobre, al fianco dei Partner per raccontare alle aziende le sfide da affrontare per rendere l’ecosistema dell’ufficio al passo con la digitalizzazione

Stare al passo con le esigenze sempre più complesse degli uffici moderni, sfruttando l’innovazione tecnologica come strumento per incrementare la produttività, rappresenta una delle principali sfide che le aziende si trovano oggi a dover affrontare per governare con successo la digitalizzazione. Il tutto senza perdere di vista la sicurezza dei processi e delle informazioni, un tema cruciale in un contesto in cui la flessibilità e la mobilità dei dipendenti sono sempre più diffuse.

A questa sfida, ovvero far coesistere produttività e sicurezza in un unico ambiente di lavoro, Canon intende dare una risposta concreta, supportando i Partner e i loro clienti nella scelta del migliore approccio e delle tecnologie più innovative e performanti per traghettare l’ecosistema dell’ufficio verso il futuro. Ne è prova l’Empower Your Office Ecosystem Tour 2019, il viaggio a tappe che Canon organizza al fianco dei Partner lungo tutta la penisola, per raccontare come stia evolvendo l’ecosistema dell’ufficio nelle aziende e suggerire gli strumenti più idonei a stimolare la crescita, garantendo al tempo stesso elevati livelli di sicurezza.

Protagonista la tecnologia

Nel corso del tour saranno presentate le potenzialità della nuova gamma imageRUNNER ADVANCE Gen3 3rd Edition, che garantisce un incremento delle funzionalità cloud e un’interfaccia rinnovata, migliorando ulteriormente l’esperienza dell’utente e le funzioni di sicurezza.

La nuova piattaforma offre ai Partner la possibilità di soddisfare e anticipare le richieste del mercato, mentre i clienti possono massimizzare l’efficienza dei propri processi di business e ridurre i costi grazie a una reportistica puntuale sull’attività del dispositivo e del singolo utente.

Tappa dopo tappa, da maggio a ottobre, il tour sarà l’occasione per scoprire come la tecnologia Canon – dai dispositivi di stampa multifunzione alle soluzioni per la gestione documentale – sia pensata per garantire l’efficienza dei flussi di lavoro, alti livelli di produttività e misure di sicurezza integrate, rendendo altresì l’esperienza utente intuitiva e personalizzabile.

Produttività e sicurezza, ma anche attenzione costante alla promozione della sostenibilità in azienda: le soluzioni Canon sono infatti pensate per ridurre l’impatto ambientale attraverso il ricorso a risorse naturali in linea con una filosofia aziendale attenta a contribuire allo sviluppo dell’economia circolare.

Il tour

La prima tappa del tour partirà il 22 maggio a Bolzano presso il partner Horizon, poi il 23 maggio a Parma presso il partner Copianova, per proseguire con le tappe di altri Partner quali Faticoni, Office Line Gervasoni, Treviscalcolo, LGP, MPF e BDB INFORMATICA.